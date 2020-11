Il vaccino antinfluenzale spray nasale in una sola dose ai bambini fra i 2 e i 6 anni lo fa l’esercito

Baggio. Nell’ospedale militare di Baggio utilizzando, in una dose unica, il vaccino antinfluenzale spray nasale, L’esercito italiano sta vaccinando i bambini fra i 2 e i 6 anni.. Oggi il primo giorno scelto, come inaugurazione, perchè giornata internazionale dell’infanzia e adolescenza.

Per i soldati dell’esercito avere a che fare con i bambini è una esperienza nuova. lo confermano anche nel video pubblicato oggi dal canale YouTube della regione Lombardia. Una novità anche per i bambini che invece che nello studio del pediatra sono entrati nelle tende mimetiche dell’esercito, sicuramente più affascinante e diverso, e che, invece di fare una puntura hanno avuto il vaccino tramite uno spray nasale.

Vaccino antinfluenzale spray nasale in dose unica

Oggi i pediatri della Lombardia chiedevano alla regione di chiarire alle famiglie le modalità di somministrazione del vaccino antinfluenzale, se in una o due dosi. Nel video c’è già una prima risposta. Se si tratta dei vaccini antinfluenzali in forma di spray nasale la somministrazione per i bambini e ragazzifra i 2 e i 16 anni, la dose è unica. Un puff e via, il vaccino è fatto e si è abbastanza sicuri che il piccolo, per quest’anno non prenderà l’influenza.

L’iniziativa è del centro militare ospedaliero in collaborazione con l’Asst Sas Carlo e Paolo riguarderà circa 600 bambini. Oltre al vaccino spray nasale (per i bambini sotto i 2 anni c’è però ancora al tradizionale punturina) i bambini hanno trovato clown e caramelle, e certamente sarà stato molto interessante entrare in una delle tende da campo utilizzate dall’esercito come ambulatorio. Una esperienza che certamente i piccoli e anche i più grandi non dimenticheranno.