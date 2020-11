Vaccini antinfluenzali. I pediatri a regione Lombardia: “Vanno fornite indicazioni chiare alle famiglie”

Milano. A proposito di vaccini antinfluenzali per i bambini, i pediatri hanno inviato un appello urgente direttamente al presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. La preoccupazione dei pediatri lombardi riguarda infattiil timore che questi hanno sulle vaccinazioni.

La lettera dei pediatri al Presidente Fontana

“Gentile Presidente, i pediatri di famiglia lombardi del Sindacato medici pediatri di famiglia (SiMPeF) Le esprimono la forte preoccupazione per il concreto rischio che la campagna per la vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica non possa garantire questa importante azione di prevenzione, a causa della mancanza di iniziative atte a rispettare le disposizioni delle istituzioni sanitarie nazionali e quelle derivanti dalle acquisizioni scientifiche.” Inizia con queste parole la lettera che la componente lombarda del sindacato, guidata da Ezio Finazzi, con l’avallo del Segretario nazionale, Rinaldo Missaglia, ha inoltrato ieri, con procedura d’urgenza, al Governatore della regione, Attilio Fontana.

Campagna sui vaccini antinfluenzali dello scorso anno

I pediatri di famiglia chiedono, in sostanza, alla guida della Regione Lombardia di farsi parte attiva affinché vengano chiarite una volta per tutte ai pediatri di famiglia, in modo da poter conseguentemente informare i genitori, le modalità con le quali vaccinare i piccoli assistiti. Simpef lamenta il fatto che i pediatri hanno ricevuto, da parte degli organi amministrativi sanitari della Regione, comunicazioni incomplete e a volte contraddittorie.

C’era stato qualche problema in tal senso negli scorsi anni? La campagna per i vaccini antinfluenzali del 2019 2020 è avvenuta prima della pandemia. Un mondo tutto diverso, rispetto a quello attuale, ma in cui era già aumentata la richiesta di vaccinare più persone possibile contro l’influenza stagionale.

Video sulla campagna vaccini antinfluenzali del 2019

Cosa dire ai genitori su quando e come fare i vaccini antinfluenzali?

Non sarebbe infatti chiaro se i bambini sani in età 6-24 mesi, età considerata cruciale per l’ottimizzazione dei risultati di una campagna vaccinale, avranno possibilità di essere vaccinati. L’altra questione che i pediatri chiedono di chiarire riguarda la tipologia dei vaccini antinfluenzali per i bambini tra i 2 e i 6 anni, non vaccinati negli anni precedenti. Dovranno essere sottoposti a somministrazione in dose unica, come in uso in altri Paesi, oppure dovranno effettuare un richiamo a distanza di almeno un mese?

Il rischio che i genitori non si fidino più delle vaccinazioni

Il non poter fornire queste semplici indicazioni ai genitori rischia di compromettere “un rapporto con le famiglie assistite notoriamente improntato a reciproca fiducia e fondato sulla certezza delle indicazioni sui percorsi di prevenzione da intraprendere”. Soprattutto può provocare “la conseguente perdita di fiducia nel ricorso alle vaccinazioni da parte di genitori così faticosamente conquistati alla causa da parte di noi pediatri di famiglia”, lamentano i professionisti lombardi.

La richiesta al Governatore Fontana

I pediatri Simpef chiedono al Governatore Fontana un intervento anche sul piano nazionale, imputando alle Istituzioni sanitarie a Roma di non avere mai espresso una chiara posizione in merito, e concludono garantendo la piena e continua disponibilità a collaborare per assicurare il successo della campagna vaccinale e dell’opera di sensibilizzazione presso i genitori sull’importanza e la fondamentale utilità dei vaccini antinfluenzali.