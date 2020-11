I doni de “La Quercia” alla parrocchia di Cerello e la disponibilità a collaborare

“La Quercia” onlus è un’organizzazione di volontariato, che organizza attività per le persone con disabilità e le loro famiglie: servizi diurni, sostegno alla genitorialità e attività per il tempo libero. Da qualche tempo è presente nei locali che si trovano in piazza San Vincenzo, nella frazione corbettese di Cerello. Non si tratta di locali parrocchiali ma la loro ubicazione è posta tra l’oratorio, la casa parrocchiale e la chiesa parrocchiale. Dopo aver trascorso parte del periodo estivo a preparare gli spazi nel nuovo Centro Diurno di Cerello, a Corbetta, tutto è pronto per portare avanti il Progetto «Un ponte per l’autonomia». In questo ambito e ubicazione, e su una passata esperienza di collaborazione con altri oratori, “La Quercia” ha dato la sua disponibilità nel collaborare proprio con la parrocchia di San Vincenzo a Cerello: i ragazzi del Centro potrebbero svolgere piccole faccende, per e nella parrocchia (che dista pochi metri, con le comodità che ne conseguono), così da sviluppare le loro capacità e autonomia, offrendo un servizio alla comunità intera. Per ora si tratta di una proposta da definire ma i rapporti di buon vicinato già hanno dato i loro frutti.

Pubblicità

In occasione di San Martino e nel periodo in cui si festeggiava il Ringraziamento per i doni della terra (il Covid ha impedito anche lo svolgimento normale di questa festa), “La Quercia” ha fatto dono alla parrocchia di San Vincenzo Martire un quadro tattile che richiama non solo al simbolo della stessa onlus ma anche all’albero della vita e della famiglia. SI tratta di un quadro tattile in quanto realizzato con materiali diversi, tutti da toccare per un’esperienza tattile, sensoriale. La chioma dell’albero è formata dalle sagome delle mani dei ragazzi dell’associazione, ognuna di un colore diverso, a simboleggiare un unico grande abbraccio virtuale con la comunità. Il quadro è stato donato nell’abito della messa del venerdì che è stata celebrata dal parroco don Paolo Vignola. Ad accompagnare l’opera sono stati anche alcuni pacchi alimentari donati dalle famiglie dei ragazzi della onlus a favore dei bisognosi della comunità corbettese.

Pubblicità







Nell’ambito infine del laboratorio artistico portato avanti da tempo da “La Quercia”, i ragazzi della onlus hanno realizzato la ghirlanda dell’Avvento che, ormai da consuetudine e dall’arrivo di don Paolo, viene posta durante l’Avvento sull’altare. La creazione è stata fatta con materiale interamente riciclato: alla base lo “scarto” di pallet per il trasporto della merce, come decorazione gli sfalci di verde e come supporto delle sette luci il cartone riciclato. Un manufatto prezioso non solo per il significato del dono della luce ma per ciò che sta dietro alla manodopera.

Pubblicità