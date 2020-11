Bis di incidenti in pochi minuti a Vigevano

Nel pomeriggio di venerdì 20 novembre 2020, in due luoghi diversi ma nel giro di pochi minuti, si sono verificati due incidenti a Vigevano.

Il primo, alle 15.02, ha visto un 74enne cadere dalla propria bici in via Petrarca. Il secondo, alle 15.30, si è verificato in via Vallere più o meno all’altezza del civico 33. Un pedone di 36 anni é stato investito.

In entrambi i casi sono state allertati i sanitari delle ambulanze che hanno soccorso i malcapitati sul posto. Fortunatamente il quadro clinico si è ridimensionato per gravità in un codice verde.

