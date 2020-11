“L’arte del dolce” a Corbetta, di Gian Paolo Porrino: incanto per ogni stagione. Anche a Vittuone

Gelati, pasticceria, caffetteria e panettoni firmati da parte di Gian Paolo Porrino che, oltre ad aver vinto svariate gare a livello nazionale, è ambasciatore del gelato nel mondo. Queste ed altre prelibatezze sono disponibili a Vittuone, in via Milano 22, nonché nel recente bar, caffetteria, pasticceria e gelateria di corso Garibaldi a Corbetta. L’artista del gusto fa parte dell’Associazione Italiana Gelatieri, nel cui ambito si svolgono anche i campionati italiani di categoria.

Creazioni artigianali

Porrino vanta un 2° posto alle selezioni della coppa del mondo nel 2019 e attualmente è in gara per la coppa del mondo del 2021 che si svolgerà il prossimo settembre probabilmente a Firenze; prima di allora, lo attende la tappa romagnola di Rimini (in agenda per gennaio 2021): avendo superato la selezione tra 1.500 gelatieri, la competizione si svolgerà tra i 16 concorrenti più bravi e di questi usciranno 3 selezionati a cui sarà dato l’accesso alla competizione per la coppa del mondo 2021.

La pasticceria

Sempre aperti

Il punto vendita di Corbetta è aperto 7 giorni su 7 dalle 7.30 alle 19.30, salvo restrizioni per il lockdown e in ogni caso quando scatta il coprifuoco c’è la possibilità di consegna a domicilio con eventuali supplementi di benzina a seconda del chilometraggio di consegna (Corbetta e Vittuone gratis). Anche la caffetteria e pasticceria resta aperta con possibilità di asporto.

Gelati gourmet e classici

Sono davvero tantissimi i gusti proposti da Porrino che seguono molto l’andamento stagionale, al di là dei più classici. “Consiglio sempre di mangiarli singolarmente, in coppa o in cono, così da gustarli al meglio” ha suggerito il maestro gelatiere. Proprio dalla coppa del mondo 2019 è nato il gusto “Mango e peperone” che è stato proposto anche nei punti vendita. E poi ancora il gusto Robiolina (con Robiola e rapa rossa, quest’ultima per dare un delicato colore rosso) che ha saputo vincere le selezioni regionali per la passata coppa del mondo.

Magie di frutta e gelato

Ci sono poi gelati gourmet pensati proprio per la coppa del mondo che vengono abbinati a piatti gourmet e che tuttavia trovano la loro presentazioni in altre location.

La pralineria

Da provare il gusto MELISETTO (coniugato dal nome della moglie Melina e dalla parola Amaretto). Inventato nel 2016, è un gusto di gelato che da tempo distingue “L’arte del dolce”. La ricetta prevede mandorle d’Avola, pistacchio di Bronte e i Melisetti, cioè degli amaretti morbidissimi che lo stesso Gian Paolo Porrino inventò 10 anni fa nel locale di Vittuone. Gli amaretti MELISETTI possono essere gustati anche in purezza, magari accompagnati da un Passito di Pantelleria che si trova direttamente nei due punti vendita.

Tavolozze di colore e sapore alla frutta

Ippocrasso e bevande

Tra i vini e le classiche bevande da caffetteria, si trovano anche delle peculiarità difficilmente disponibili altrove come la “POLVERE DI IPPOCRASSO” e cioè una ricetta rivisitata del vino speziato medievale, che viene prodotto in esclusiva dall’Agriturismo Parco Verde (Pomezia) e che contiene al suo interno anche miele, zenzero e cannella.

Le veneziane

Pensando al Natale

Anche in regime di lockdown, i negozi di Vittuone e Corbetta restano aperti per l’asporto e le prenotazioni; anche la caffetteria rimane aperta ma da asporto. Si possono quindi concordare anche panettoni classici, speciali e gourmet nei formati dei 750 gr, da 1 kg, 1,5 kg fino a salire ai 5 kg. Si accosta poi la VENEZIANA glassata ALLA MUGNAIA, impastata con lievito madre e arricchita da albicocche del Vesuvio semi candite che, per morbidezza e semplicità seppur nella ricercatezza, resta un prodotto cucinato e venduto tutto l’anno.

A testa in giù per una preparazione lenta e tradizionale

Ci sono poi i panettoni più ricercati come il PANETTONE ALLA PAPAIA E PASSION FRUIT con cioccolato colombiano, il PANETTONE FICHI E NOCI, il PANETTONE SACHER che risulta ormai un “must” per “L’arte del dolce” con impasto al cioccolato e con all’interno albicocche del Vesuvio molto morbide ma semi candite. E poi ancora le VENEZIANE ZENZERO E LIMONE, nonché quelle con MELA ANNURCA, cannella e cereali.

Il panettone artigianali in diversi gusti e formati

Cioccolateria

“L’arte del dolce” seleziona i tipi di cioccolato per poi lavorarli. Al momento va molto il cioccolato colombiano Casa Luker (Nuova Terra Zeelandia). E’ disponibile una nuova linea di praline con tantissimi tipi di cioccolato: tra questi spiccano il cioccolato bianco Yuzu (agrume estero), il cioccolato Ruby dal colore naturale rosa e con sentori aciduli fruttati molto particolari, che Porrino ha abbinato ai filetti di arancia.

I melisetti

Torte, croissant e pasticcini

Il lockdown impedisce di festeggiare nei locali le cerimonie ma il rinfresco per gli invitati intimi lo si può fare a casa propria e quindi si possono richiedere torte di ogni genere: nascite, matrimoni, compleanni, lauree, cresime e comunioni e altro ancora. Tra le specialità la torta estiva premiata al campionato italiano, 1° classificata nel 2018; si tratta di una torta gelato al pistacchio con melisetti al pistacchio. Oltre a questa anche le crostate di frutta o marmellata, mousse, Sacher e le torte alla crema chantilly.

La vetrina corbettese di corso Garibaldi

I croissant sono fatti a mano e senza additivi, conservanti o emulsionanti. Tra i vari gusti (crema, cioccolato, marmellate) ci sono anche quelli vegani e ai cereali.

Torte per ogni occasione

Perché non accompagnare i pasticcini al caffè e alla caffetteria? “L’arte del dolce” ha anche una sua linea con il CAFFE’ MELISETTO realizzato con l’aggiunta di pasta di mandorle, panna e melisetti sbriciolati che sovrastano lo strato cremoso. Cioccolata, aperitivi e marocchini al pistacchio al cioccolato fondente e classico sono solo alcune delle specialità.

L’aperitivo sul corso, a Corbetta

Aperitivi di pasticceria salata

Cannoncini, bignè e biscotti ungheresi esaltano il gusto di una linea di cocktails esclusivi, creati solo per la nostra clientela.

“L’arte del dolce” di Gian Paolo Porrino si trova a Vittuone, via Milano 22 (telefono 02.39540379), a Corbetta in corso Garibaldi 21 (telefono 02.40026729). Per informazioni www.pasticcerialartedeldolce.it oppure larte.deldolce@libero.it e poi la pagina Facebook e Instagram.