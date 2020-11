Ho inviato un sms per errore. Rispondi e la truffa è fatta!

La truffa corre su Whatsapp e ha colpito negli ultimi giorni decine di persone nel riminese. Si tratta di hackers in grado di mettersi in contatto tramite whatsapp, inviare un sms e fingere di aver sbagliato la persona da recapitare l’sms. Si chiede di rimandare indietro un codice e la truffa è servita! Lo scopo è quello di rubare non soldi ma i profili di chi cade nella rete e poter svolgere dunque attività non regolari e diffondere dati sensibili. E’ con la stessa tecnica che si entra nello smartphone della vittima ignara, che magari pensa di star chattando con un’altra persona, a noi nota.

Si tratta invece di un truffatore e purtroppo, proprio grazie anche ai gruppi facebook ai quali si è iscritti, è presto fatto raggiungere le varie località italiane perchè l’inganno funziona come una catena di Sant’Antonio. Arriva così da WhatsApp Business Code il codice a sei cifre. Se lo si rimanda indietro scatta il furto del profilo. Faccine e chiamate che tuttavia non attendono la risposta ma sono fatte di un paio di squilli avvalorano l’ipotesi truffaldina dell’urgenza e tutto appare alla luce del sole essendo un nostro contatto. Si innesca così una catena di Sant’Antonio che prende nella rete da contatto a contatto.

L’hacker diventa così diventa a tutti gli effetti proprietario del nostro profilo essendo entrato nel nostro account e, conseguentemente, si appropria delle impostazioni personalizzate: potrà, vedere i gruppi e i numeri di telefono dei partecipanti che potranno essere usati per portare avanti la stessa truffa. Grazie al controllo dei profili, il criminale informatico potrebbe diffondere messaggi di truffa, con link a malware o a pagine utili a rubare i dati personali dei contatti.

Che fare?

Per recuperare il controllo del nostro profilo si deve disinstallare l’applicazione e reinstallarla, inserire di nuovo il nostro numero di telefono. Arriverà così un codice sul cellulare e l’accesso sarà ripristinato in automatico, come quando si sostituisce un cellulare.