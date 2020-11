Addio a “Il Maestro” magentino Silvio Lavatelli

E’ morto “IL MAESTRO” magentino per eccellenza: Silvio Lavatelli. Si è spento a 96 anni dopo aver dedicato una vita alla famiglia e alla scuola, all’educazione oltre che all’istruzione.

Pubblicità

“Nonostante i suoi 85 anni fu chiamato per fare il ‘maestro volontario’ e lui accettò – ricorda la figlia – Ha così insegnato matematica ai bambini della Santa Caterina di Magenta, incantandoli. Pur essendo in pensione, non abbandonò l’insegnamento gratuito e dava lezioni ai bambini stranieri che si trovavano in difficoltà con le materie scolastiche”

Pubblicità

Il maestro Silvio fu anche volontario per l’Unitalsi, l’associazione che si occupa del trasporto dei malati a Lourdes.

Pubblicità

Ha collaborato per anni con la parrocchia di Magenta e non solo.

Pubblicità

“Se mia sorella Maristella ha avviato la prima scuola in Togo lo deve anche a lui – sottolinea Francesco Bigogno di ‘Cuori Grandi’ onlus – Maristella mi disse di contattarlo per avere del materiale didattico e lui, assieme alla moglie, mi fece una serie di schede didattiche di italiano e aritmetica che sono servite come base per l’insegnamento in Togo. Del resto lui era ‘il maestro’ – prosegue Francesco Bigogno – Era un uomo di grande sapienza oltre che un insegnante. Era un educatore e un maestro nella scuola e nella vita. Ai suoi alunni, in tempi in cui il maestro era unico, ha fatto anche da mamma e papà nel senso di essere per generazioni di studenti un punto di riferimento e un esempio”. Silvio Lavatelli insegnò per anni alle allora scuole “Mazzini” dove oggi sorge il liceo “Quasimodo” di Magenta.

“ Mio papà era una persona eccezionale – conclude la figlia – Ci ha lasciato una grande eredità fatta innanzitutto dall’esempio di vita. Ci ha lasciato in eredità valori come la pazienza, l’onestà, la voglia di fare, il senso del dovere, la generosità e la fiducia in Dio”.