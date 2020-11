Tra poco la “Camminata di luce” con Anchio onlus

Anchio onlus, che coniuga abilità alla disabilita’, rinnova l’appuntamento alla “Camminata di luce”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Sarà tuttavia un evento, quello delle 17 di domenica 15 novembre 2020, alternativo e adattato alle normative vigenti e dettate dall’ultimo DCPM. Non sarà in presenza ma on line con video girati dai vari partecipanti.

A partire dalle h 16.45 saremo in diretta Facebook – spiega l’associazione – Come fare per partecipare all’evento? semplice oltre a collegarvi alla diretta trasmessa sulla pagina ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS, bisogna munirsi di una lanterna, girare un breve video con dedica”. Il video si carica su Feelmatic clikkando su https://go.feelmatic.com/#/public/wall/486

“Non possiamo portare le lanterne per le vie della città – fa sapere l’associazione – Le metteremo sui davanzali, appese ai rami in giardino, appese alle cancellate e ovunque trovino posto, perché ogni luce é una speranza per il mondo”.

