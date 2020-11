Di legno In legno. Falegnameria dà nuova vita a oggetti e mobili

Conosciamo già Paolo e Katia e la loro passione per il legno, la natura e per il riciclo artistico degli oggetti vecchi, quelli che si direbbero pronti per la discarica. Ci avevano sorpreso quattro anni fa quando li avevamo trovati alla fiera di “Fai la cosa giusta” a Milano. Il loro progetto è cresciuto e li ha portati “Dilegno Inlegno”, ad un laboratorio di falegnameria e creatività. Le oro mani modellano oggetti unici che rinascono da oggetti vecchi.

I valori del laboratorio e della “falegnameria” di Paolo e Katia

Rispettare la natura, dare nuova vita a vecchi oggetti e creare arredi di grande

qualità. Queste idee e questi valori hanno in comune un nome, Dilegno InLegno. Dal 2012, Paolo e Katia lavorano instancabilmente nel loro laboratorio ad Ossona per riportare alla luce e donare nuova vita ad oggetti e arredi dimenticati dal tempo.

Se parte consistente del lavoro giornaliero si concentra sul recupero e sul restauro, è la creatività che fa la parte del leone. Il loro catalogo di pezzi unici è sempre aggiornato con pezzi inimitabili e di tendenza. I principi sono quelli dell’eco-design e dell’upclying, perché, come raccontano Paolo e Katia, il legname è sempre vivo e non è mai da buttar via.

Le loro creazioni cattureranno catturano l’interesse combinando simpatia, passione per il proprio lavoro e la creatività. Potete seguirli sui canali social dell’azienda (Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin) dove si può essere aggiornati sulle nuove creazioni e vederli ogni tanto anche all’opera, grazie ai video e alle foto postate. Il loro sito web é www.dilegnoinlegno.it, dove si possono seguire i loro video e conoscere, attraverso le foto, le loro opere. Per contattarli al telefono, o su whatsapp, cliccate Katia 3477587560 e Paolo 3482815100. La show room si trova in via Ticino 1 a Ossona (Mi)

Un dono particolare. 2 calici e un Berlucchi

I servizi offerti da Paolo e Katia Dilegno InLegno

Grazie alla loro maturata esperienza nel settore, Paolo e Katia restaurano infissi e persiane, eseguono restyling particolarmente curati di mobili, creano allestimenti per vetrine e locali, e costruiscono mobili su misura. Tutti questi progetti sono stati realizzati partendo dai desideri e dalle aspettative dei clienti, quindi se avete un’idea che vorreste realizzare o un oggetto che volete restaurare, Katia e Paolo saranno felici di darvi la loro opinione professionale.

Le loro originali idee

Dilegno InLegno non offre solo servizi. Ha anche un largo catalogo di oggetti realizzati a mano, frutto della creatività, e spesso frutto della natura. Fra gli oggetti troverete molti oggetti originali realizzati sfruttando quello che la natura ha creato da sola, portando però a risaltare i particolari e le irripetibili venature.

Dai mobili alle lampade, dagli orologi alle decorazioni per la casa. In questi oggetti si può respirare l’amore e la passione che hanno contribuito a renderli di nuovo vivi. Non si tratta solo del recupero dei materiali naturali, ma anche di oggetti inaspettati come la ruota di una bicicletta, una lastra di vetro, una vecchia bottiglia, una pedaliera, dei vecchi ganci alcuni pezzi di ferro e tanti tanti bancali sono utilizzati per realizzare oggetti unici. Inventiva, creatività e professionalità sono un marchio di fabbrica per Dilegno InLegno, che sapranno sempre sorprendervi.