“Il cortile di Gabry” apre le porte all’asporto anche per cerimonie, colazione, pranzi e menù fisso. A Corbetta

“Il cortile di Gabry” si trova a pochi passi dal centro storico di Corbetta e dal laghetto di villa Ferrario, ma anche nelle vicinanze del Naviglio Grande di Robecco e Cassinetta, per chi magari giunge in città dall’alzaia. Basta entrare per ritrovarsi in un ambiente inaspettato: recintato e protetto per chi ha bambini piccoli ma anche estremamente verde con la possibilità di fare quattro passi nel viale delle oltre centro piante di noci. Griglieria, allestimenti per cerimonie e l’accoglienza di una volta che si rispecchia nei piatti della tradizione. Dove si trova? In via Benedetto Croce (angolo via Abbiategrasso) a Corbetta (telefono 02.62064254).

L’interno del locale

Le specialità a Km zero

Qui si possono gustare piatti di una volta cucinati secondo tradizione ma con l’esperienza e la professionalità dello chef Andrea Colombo.

Pizze e focacce

La particolarità è che il menù può essere concordato soprattutto in vista di cerimonie che, anche a causa del lockdown e delle restrizioni dovute al Covid, le pietanze possono essere portate a casa propria; per le famiglie numerose, come ad esempio mamma, papà, tre figli e magari qualche nonno che abita sotto lo stesso tetto, ci si può anche mettere d’accordo per la consegna a domicilio.

Trippa, cassoeula milanese, ossobuco con risotto giallo, cotechino con lenticchie, polenta e brüscìtt, brasato d’asino o di manzo, bolliti misti (manzo, maiale e gallina provenienti dall’avicola di Vittuone), testina di vitello, salmì di cinghiale, capriolo e cervo provenienti da Varese o di lepre catturata nelle nostre campagne così come la selvaggina. E come se non bastasse, porcini.

Cassoeula con polenta

E poi ancora grigliate di carne, branzino, riso e rane, lumache trifolate, formaggi che arrivano da un’azienda di Abbiategrasso, taleggio della Valsassina, grana padano di Lodi, gorgonzola dolce e stagionato del novarese. Già perché mangiar bene fa bene, anche alla vista, ma mangiar sano e sapere da dove arriva il cibo è una peculiarità che non tutti i ristoranti possono garantire.

Il cortile di Gabry

Aperitivi e apericena

Che bello ritrovarsi intorno a un tavolo in un momento goloso di relax, magari all’aperto e immersi nel verde! Anche in caso di distanziamento sociale (lockdown escluso per ovvi motivi), ne “Il cortile di Gabry” è possibile ritrovarsi in numero contenuto proprio perché lo spazio aperto e ampio lo consente. Via libera dunque all’aperitivo più classico con salumi come prosciutto crudo, salame cotto e crudo, coppa e pancetta steccata provenienti da Oggiono (Lecco), magari accompagnati al prosecco di Val Dobbiatene (Treviso) che è un brut senza zuccheri aggiunti tenuto in esclusiva nella zona da “Il cortile di Gabry”, oppure ancora da un cocktail di aperitivo che ha fatto la storia: il Negroni con bitter Campari, martini rosso e gin.

Dall’aperitivo alla merenda

E per finire, pizze e focacce con impasto artigianale fatto dallo stesso chef Andrea Colombo, che possono essere anche decise in accordo con il cliente. Anche perché proprio in questi tempi, dove i ristoranti sono chiusi ma le cerimonie proseguono, si po’ prenotare da asporto un vero e proprio buffet da avere in casa propria per gli intimi.

Torte per ogni evento

Dalla colazione particolarmente sfiziosa, all’asporto per accompagnare un menù fisso con una nota dolce, oppure ancora per finire in bellezza un pranzo importante da consumare a casa propria o ne “Il cortile di Gabry” (quando il lockdown sarà finito), fino a pensare un dolce per le cerimonie, oppure ancora dolci al cucchiaio (meno impegnativi e più comodi da trasportare a casa).

Torta primavera

La specialità della casa è la torta di mele fatta in casa dalla sorella Daniela, seguita dal tiramisù, nonchè dalla cheese cake e dal tortino al cioccolato (quest’ultimi due al cucchiaio). Per eventi e cerimonie ci si può tuttavia accordare per torte con ingredienti diversi come ad esempio la crostata di frutta (con frutti a km zero), crostate di marmellata, la torta primavera, le torte alle creme. Le misure delle torte possono variare in base alle esigenze.

Il menù fisso

Il lockdown c’è ma il lavoro in cantiere o in presenza continua e così anche il pranzo da asporto, anche per chi vuole semplicemente coccolarsi un po’ a causa della lunga permanenza in casa o a causa dello stress da smart working. Il menù cambia di volta in volta ma comprende sempre un primo, un secondo e il contorno, disponibili sia a pranzo che a cena (salvo orari ridotti imposti dal coprifuoco serale).

Trippa

Si può altresì optare solo per il primo, oppure per il secondo con contorno. Tutto a 19 euro e con porzioni decisamente abbondanti! Ricordiamoci infatti che Andrea Colombo è chef e cucina in base a questo tipo di conoscenza, ma l’anima del locale è quella del ristorante che permette di sentirsi a casa.

Ossobuco con risotto alla milanese

La colazione

Caffè, cappuccino, latte, spremute, brioches bavaresi, torte fatte in casa con frutta km zero e una pausa in una location che appare lontana da tutto e da tutti pur essendo a pochi passi dal centro storico. Il bar funziona da asporto anche in caso di lockdown e, anche per chi deve lavorare in presenza, la colazione calda è garantita. Tempi duri questi!

Le brioches

Perché allora non coccolarsi con un vassoio di brioches e fette di torta appena sfornate con tanto di caffè fumante?

I piatti della tradizione

Sempre aperti

Ora più che mai, dato il lockdown, il locale resta sempre aperto per colazione, pranzo e buffet/cerimonie da asporto.

Si apre alle 7 del mattino fino alle 18 e in un regime di normalità, la cena prosegue fino alle 22. Gli orari del pranzo sono 12 – 14.30, nonché per la cena 19 – 22. In regime di normalità, l’apertura inizia alle 5.30 del mattino.