Catturato i rapinatori dell’ Ok Sigma a Paderno Dugnano

Paderno Dugnano. Alle 11:50 del 12 novembre due uomini col volto coperto sono entrati nel supermercato Ok Sigma di via Lamarmora e lo hanno rapinato. Uno di loro era armato di coltello. I carabinieri li hanno arrestati alle 13:50.

Pubblicità

Dopo aver minacciato i dipendenti presenti, i 2 rapinatori avevano prelevato dalle casse 230 euro, per poi scappare subito dopo a piedi. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito. I carabinieri del Nor (Nucleo Operativo e radiomobile) della tenenza di Paderno Dugnano sono arrivati immediatamente sul posto, insieme ad altro personale della stessa tenenza e hanno iniziato le ricerche nel dedalo delle vie adiacenti.

Pubblicità

Rapinatore al supermercato Ok Sigma di via Lamarmora

Grazie anche testimonianze di alcuni passanti che avevano notato la direzione che vanno preso i due rapinatori, i carabinieri hanno prima individuato la via di fuga seguita e poi individuato il luogo in cui i due si nascondevano. Si trovavano infatti in un condominio della stessa via Lamarmora. lo hanno quindi circondato e iniziato a perquisirlo alla ricerca dei rapinatori.

Pubblicità

Dopo la rapina all’ Ok Sigma, i rapinatori sono andati a casa a dividersi il bottino

Non è stato difficile individuarli. Dopo la rapina erano tornati proprio nell’appartamento di residenza di uno dei due. Ed è proprio in questo appartamento che i carabinieri hanno trovato uno dei rapinatori. Qui avevano nascosto anche il denaro rubato e il coltello utilizzato per minacciare i pendenti del supermercato. Il secondo rapinatore è stato bloccato in strada mentre tentava la fuga a bordo di un’automobile.

Chi sono?

Pubblicità

I rapinatori dell’ Ok Sigma sono due 33enni. entrambi con pregiudizi per reati contro il patrimonio. I Carabinieri sono riusciti a trovare anche gli abiti con cui avevano commesso la rapina e le immagini fornite dall’impianto di sorveglianza del supermercato hanno permesso di identificarli con sicurezza. Quindi due sono stati arrestati e accusati di rapina aggravata in concorso e portati alla casa circondariale di Monza, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria.