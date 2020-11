La “Camminata di luce” di Anchio onlus diventa virtuale causa Covid. Rendiamola virale!

Anchio onlus non rinuncia alla “Camminata di luce”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Sarà tuttavia un appuntamento, quello delle 17 di domenica 15 novembre 2020, alternativo e adattato alle normative vigenti e dettate dall’ultimo DCPM.

“Non possiamo portare le lanterne per le vie della città – fa sapere l’associazione – Le metteremo sui davanzali, appese ai rami in giardino, appese alle cancellate e ovunque trovino posto, perché ogni luce é una speranza per il mondo”.

Si potrà anche condividere l’evento girando un video, per poi inviare il tutto al link e ai riferimenti che si trovano sulla pagina Facebook dell’associazione Anchio onlus. Come riferimento c’è anche la mail campusanchio@gmail.com e il numero attivo per Whatsapp 3314900868.

Nei prossimi giorni sarà disponibile il link con la procedura da seguire per inviare foto e video; potrà essere richiesto via mail e Whatsapp.

“Vogliamo lanciare un appello anche a tutti i cittadini, anche ai titolari di attività commerciali, imprese e aziende – prosegue l’associazione – Una lanterna accesa davanti alla vetrina, all’insegna o anche un particolare che identifica (un logo un biglietto da visita …..) insomma le lanterne devono essere accese ovunque….poi nel breve filmato si potrà anche rivolgere un saluto di presentazione ad esempio: ‘ciao sono Luigi. Sono Luca di Anchio onlus, la famiglia Brigata presente eccetera eccetera. Rendiamo il tutto virale, divertente e crediamoci!”