Cinisello: controllo agli esercizi commerciali. Tre denunce e ammende per 11mila euro

Cinisello Balsamo. E’ durato tutto il giorno e si è concluso sono alla sera di martedì 10 novembre un’operazione dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Lo scopo era il controllo degli esercizi pubblici, in tema di rispetto delle regole commerciali e di contrasto al lavoro nero sommerso. hanno posto attenzione anche alle regole imposte dall’emergenza sanitaria Covid 19, che stiamo purtroppo vivendo.

Al controllo hanno partecipato i militari della Stazione Carabinieri di Cinisello Balsamo e quelli della stazione di Cusano Milanino. E’ stato anche impiegato del personale specialista del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano e del Nucleo Operativo Gruppo Carabinieri per la Tutela Lavoro di Milano. In un caso la scoperta ha fatto davvero clamore, perchè sono stati sequestrati quasi un quintale fra pesce e carne e elevate sanzioni per 11.mila euro circa.

I controlli con l’ausilio del personale militare specializzato proseguiranno su tutto il territorio della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni durante l’intero periodo emergenziale, ma non solo, per garantire il rispetto delle norme a tutela della salute e per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, sempre a tutela dei cittadini.

