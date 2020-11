Botte e urla a Ossona in coprifuoco

Ossona, Ieri sera intorno alle 23, in pieno coprifuoco, un litigio in strada fra due persone che avevano sforato il coprifuoco ha svegliato gli abitanti di via Leopardi.

La lite è poi stata registrata dall’agenzia emergenza urgenza della Lombardia come una aggressione nei confronti di un uomo di 33 anni. Qualcuno ha infatti chiamato il 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce bianca di Sedriano e avvisato le forze dell’ordine che hanno inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Infine l’uomo di 33 anni che avrebbe dovuto essere soccorso ha rifiutato di andare in ospedale, neppure per farsi refertare in vista di una denuncia dell’aggressione. Se una persona non denuncia questi fatti, è ben difficile che si possa impedire le aggressioni. I carabinieri giunti sul posto possono solo aver registrato che erano le 23 e che l’uomo e il suo aggressore erano in giro. Afar cosa, dal momento che tutti i bar sono chiusi, non si sa.

In paese la voce della lite e dell’aggressione è girata velocemente. Il punto della via Leopardi in cui è avvenuta la lite è una casa a ponte sulla strada, che amplifica molto i suoni, quindi il rumore e le urla si sono sentite da lontano. C’è chi dice che non è difficile che si trattasse di questioni di droga, altri dicono che si tratta di soldi, ma nessuno sa bene cosa è successo, anche perchè pare che i protagonisti non siano di Ossona, e quini la loro identità è al momento sconosciuta.