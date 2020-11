Incidente e intossicazione etilica a Vigevano

La notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020 è stata una notte abbastanza movimentata a Vigevano, nonostante il coprifuoco. Si sono registrati un incidente e un’intossicazione etilica.

L’incidente è successo in via Buccella poco prima delle 4 di notte. Si tratta di una stradina fuori dal centro storico, in prossimità delle cascine Pescatora e Portalupa. Un’auto è finita contro un ostacolo, così per lo meno riporta l’agenzia regionale AREU. A finire all’ospedale civile di Vigevano è stato un uomo di 49 anni.

L’ambulanza è giunta anche in corso Vittorio Giuseppe, in zona concessionarie, per un’intossicazione etilica registrata poco dopo la mezzanotte.

