Vittoria Acconciature a Ossona. Una testa di tendenza ma con l’occhio alla classe

Sono molti anni che Vittoria, Giusy e Jessica lavorano nel salone di parrucchiera di Vittoria acconciature ed estetista di via Padre Giuliani 36 a Ossona. Nel periodo del lock down Il salone di parrucchiera è aperto e si può usare anche whatsapp per chiedere un appuntamento veloce oppure uno più impegnativo, chiamando il 3771055508 .

Quando non si è in lock down, sono disponibili nel salone anche gli interventi dell’estetista e della manicure. In paese, le collaboratrici di Vittoria acconciature sono conosciute per la professionalità con cui esercitano il loro mestiere. Sempre gentili, simpatiche e pronte ad accontentare le clienti nelle loro richieste, o a consigliere i tagli e i colori più di tendenza e che meglio si adattano al viso e alla personalità delle donne che frequentano il loro negozio.

particolari da Vittoria acconciature

Vittoria acconciature, qualche riccio

taglio a caschetto corto Vittoria acconciature

Tra le caratteristiche del salone di Vittoria si possono annoverare la precisione del taglio, la velocità, il continuo aggiornamento delle acconciature più di moda ma senza mai esagerare con l’estrosità. Potremmo dire che, in una acconciatura, la classe è tendenza ma non esagerazione. Certe volte si può giocare con l’originalità, e in questo si trova in Vittoria una complice, capace di consigliare e anche di osare, sempre mantenendo però il gioco nell’ambito del buon gusto e dell’ armonia.

Una armonia che è simile a quella che si trova entrando in negozio, accogliente e pulito. Un’ambiente che invita al relax, e che porta ad affidarsi alle sapienti mani di Vittoria per rimettere ordine sulle nostre teste di donne abituate a correre e a fare 10mila cose contemporaneamente. Una delle caratteristiche che più apprezzo in Vittoria è la disponibilità. Se sono di fretta, e per me fretta significa proprio avere a disposizione solo poche manciate di minuti, riesce a sistemarmi la testa entro l’ora che mi permette di non arrivare in ritardo, un taglio veloce e preciso, che riesce a farmi sentire carina e sicura di me stessa nonostante al mattino sia riuscita esclusivamente a lavarmi la faccia.

Da Vittoria Acconciature la qualità è importante

I prodotti utilizzati da Vittoria sono sempre ottimi. Creme, shampoo e colori per i capelli sono e di qualità e pensati per ogni esigenza. La contraddistingue l’attenzione ai particolari, alle piccole cose. L’acqua del lavaggio è alla temperatura giusta. Sulla poltrona c’è un cuscino fatto appositamente per dare al corpo e al collo la giusta inclinazione da impedire alle goccioline d’acqua e shampoo di scivolare lungo la schiena. Si tratta di un’attenzione non così automatica. La mano veloce con il phone liscia e arriccia sempre senza scottare. E, anche se è veloce nel taglio e nella piega, è una velocità efficiente che permette di respirare con calma e tranquillità.

Estetica e manicure

Attualmente siamo in lock down a causa del Covid 19 e il salone di Vittoria è aperto come parrucchiera. Gli interventi dell’estetista e delle manicure, per il momento, non si possono per legge effettuare. In tempi normali però il servizio di Vittoria acconciature comprende anche questi 2 importanti settori al servizio della bellezza delle donne: le caratteristiche sono alla stessa altezza del salone. Professionalità, simpatia, ottimi prodotti che danno ottimi risultati, qualche volta si osa, e qualche volta ci si tiene sul classico. L’importante però è che da Vittoria si ottiene sempre la classe, con naturalezza.