Sant’Eusebio. Uno degli Highlander dello spaccio trova i carabinieri

Cinisello Balsamo. Quartiere Sant’Eusebio. Dopo le numerose operazioni delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio della droga che nel quartiere era diventato endemico, si può dire che il problema è quasi risolto. Ora, secondo quanto dicono le fonti ufficiali, nel quartiere Sant’ Eusebio girano solo dei disperati alla ricerca di una dose e qualche sparuto spacciatore che ancora resiste, quasi fosse un highlander.

Fugge, ma lo prendono i carabinieri e finisce ai domiciliari

I problemi però non sono finiti del tutto. Infatti qualche spacciatore resiste e pare non aver capito che a Sant’Eusebio non tira più aria buona. Alle 11.50 del 6 novembre i militari della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Sesto San Giovanni, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un italiano 57enne di Cinisello Balsamo, disoccupato e pregiudicato per reati contro il patrimonio e per stupefacenti.

Intorno alle 10.40 circa in via da Giussano, quando ha visto arrivare i Carabinieri, si è dato alla fuga buttando via un involucro di alluminio, che poi è stato recuperato dai carabinieri stessi. L’involucro conteneva 7 dosi di cocaina per un peso lordo complessivo di 7 grammi. Durante la perquisizione personale di rito è stato trovato con 170 euro che gli sono stati sequestrati perchè ritenuti provento di spaccio. I 7 grammi di stupefacenti sono in laboratorio in attesa delle analisi.

Attualmente l’highlander degli spacciatori di sant’Eusebio si trova presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito processuale direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria subito dopo l’arresto.