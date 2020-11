Degrado in via San Cassiano. A Trecate

La segnalazione arriva da un abitante. In via San Cassiano sono stati abbandonati materassi e materiali che troverebbero posto in discarica. Il tutto non lontano dalla ferrovia.

Pubblicità

Del resto, basta seguire proprio la linea ferroviaria per vedere altro scempio. Appena dopo il confine con la Lombardia, prima del ponte del Ticino, immondizia di ogni genere viene lasciata a bordo strada proprio lungo il tracciato ferroviario.

Pubblicità

Strada Montagna

Proseguendo per via Montagna ci si ritrova in una discarica: elettrodomestici e rifiuti indifferenziati un po’ ovunque.

Pubblicità