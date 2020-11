Via Narni. Serata intensa fra appartamenti occupati e chili di marijuana

Milano, via Narni. Ieri sera a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un 26enne egiziano , una 21enne palestinese e un 19enne romeno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Detta così sembrano arresti di routine, invece la concatenazione dei fatti lo ha reso piuttosto ricco di particolari.

Gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni in via Narni Scala B

Da una parte ci sono le indagini degli agenti del Commissariato Villa San Giovanni, che ieri sera erano impegnati in una serie di azioni di contrasto al traffico di droga nella zona a nord di Milano. I poliziotti sono riusciti a individuare un appartamento in via Narni, a Milano, segnalata come luogo di spaccio. Si sono quindi appostati e hanno iniziato ad osservare l’andirivieni tra le scale delle palazzine.

Quando, intorno alle 20, hanno visto i tre entrare nella scala B di una palazzina di via Narni e poi nell’appartamento, è partito l’intervento dei poliziotti, insieme ai cani dell’unità cinofila dell’ Ufficio Prevenzione Generale e anche degli agenti del commissariato di viale Monza. Sono entrati nell’abitazione e hanno trovato una busta con 42 grammi di Marijuana.

Gli ispettori Aler nella scala B

Nello stesso momento i cui avveniva la perquisizione e l’arresto, nella scala A della stessa palazzina alcuni ispettori Aler stavano compiendo uno sgombero a seguito della segnalazione di un alloggio occupato abusivamente e hanno chiamato in supporto le volanti del commissariato di viale Monza. Quindi i poliziotti si sono ritrovati nell’appartamento della Scala A, adiacente a quello occupato abusivamente di cui si stavano occupando gli ispettori Aler, che si è scoperto in uso alla giovane palestinese, che attende un bambino, e all’egiziano.

I due avevano occupato infatti un appartamento di proprietà di cittadini privati. Dopo aver denunciato (in stato di libertà) i 2 per invasione di edifici, i poliziotti hanno voluto dare un’occhiata e hanno perquisito l’appartamento della scala A. Nello zaino della ragazza c’era un bilancino di precisione. Nell’appartamento adiacente, quello di cui si stavano invece occupando gli ispettori Aler, in un comò della camera da letto sono stati trovati 30 grammi di hashish.

Ma non è finita… mancavano le cantine

Mentre tornavano verso la scala B della palazzina di via Narni, i poliziotti sono stati raggiunti da una forte zaffata di odore di marijuana. Pareva provenire dalle cantine della palazzina. Individuato la cantina giusta, i poliziotti ci hanno trovato uno scatolone per seggioloni da bambini contenente 3 kg di marijuana divisa in 3 buste e simile a quella già sequestrata.

La donna palestinese, l’egiziano e il romeno, che sono regolari sul territorio ma senza lavoro e sono noti alla polizia, a quel punto, sono stati arrestati.