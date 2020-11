B&B Milano. Una proposta a Rho

I B&B, Bed & Breakfast, sono aperti nonostante il lock down e fra questi c’è il B&B La Scala che fa parte dei B&B di Milano, non è in città. Si trova a Rho, a due passi dalla stazione ferroviaria, da quella della metropolitana e della linea suburbana. Sono i mezzi pubblici che permettono di raggiungere velocemente e comodamente sia i luoghi della fiera di Milano sia il centro della città. La sua posizione risolve anche un problema logistico non di poco conto. Il B&B la scala si trova A Rho in via Carlo Porta ed è contattabile tramite il suo sito internet e tramite telefono chiamando il 33383322478 o tramite email al lascalarho@gmail.com

Il B&B La Scala gravita infatti sull’area di Milano. E’ curatissimo, confortevole e accogliente.” Era la casa dei nonni” ci dice il proprietario che lo gestisce insieme alla sua famiglia. “Nel ristrutturarla abbiamo pensato anche di utilizzarla e trasformarla in un Bed & Breakfast, perchè fosse anche un’opportunità lavorativa per noi e per i nostri ragazzi. Ci teniamo molto. Per noi non è solo questione di dare ai nostri ospiti un servizio. Ci rende orgogliosi che siano contenti, che si siano trovati bene e che abbiano apprezzato il nostro sforzo per rendere il B&B accogliente. Ci fa piacere che si sentano come a casa loro.”

A parte la vicinanza ai mezzi di comunicazione con Milano e con i poli fieristici di importanza internazionale di Rho Fiera, che già rende il B&B molto comodo, l’atmosfera è confortevole e le camere sono luminose e ben arredate.

Particolare dell’arredamento di una delle camere del B&B La Scala, zona Milano

B&B La Scala. Un luogo di relax nei pressi di Milano e dei poli fieristici internazionali di Rho

Vuoi che sia l’ambiente curato, vuoi che siano i colori e gli arredi ma al B&B La Scala ci si rilassa. E’ l’ambiente giusto per chi passa la giornata in tensione sia per essere obbligato a vivere fuori casa, sia per il lavoro stressante. E’ la base ideale anche per i turisti, che vogliono visitare la città o qualche luogo particolare della Lombardia. Oggi non è il momento in cui si può fare turismo con tranquillità, ma il lock down non ci sarà per sempre. La situazione migliorerà e il B&B la Scala sarà sempre pronto ad accogliere i turisti.

La colazione

E’ una questione di coerenza. Anche se la colazione all’italiana è piuttosto frugale, Brioche e cappuccino, caffè o the, fette biscottate e biscotti, devono essere composti da prodotti di qualità e produzione ottimi. E’ una regola per il B&B La Scala. La cura dei particolari si estende fino alla cura della proposta del cibo mattutino. La grande cucina a servizio dei tavoli della colazione permette anche la preparazione delle colazioni internazionali, quelle più ricche, composte da cibi dolci e salati, frutta e verdura sempre fresche. Concedere la possibilità di avere la colazione cui si è abituati a casa propria è un altro modo per fare sentire gli ospiti a proprio agio.

“Qui potrete fare come preferite. Un veloce caffè, una brioche e due chiacchiere mattutine. Seguiamo le vostre abitudini e suggeriamo le nostre proposte. Siamo certi che quando ci lascerete, porterete con voi un ricordo piacevole delle nostre colazioni.”

La Scala

Il nome del B&B deriva dalla bella scala in legno che parte dalla sala e che porta nella zona notte, dove ci sono le camere del Bed & Breakfast. Ogni camera ha il suo bagno, personalizzato e curato nell’arredamento e nella funzionalità. Quello che colpisce è la cura dei colori. Gli accostamenti sembrano scelti apposta per rilassare, tranquillizzare. Le docce dei bagni usano delle cromie, sulle piastrelle, che le rendono quasi docce emozionali.

Particolare della piastrellatura della doccia in bagno

Insomma il B&B La Scala è un bel posto cui appoggiarsi durante un viaggio di lavoro, soprattutto ora che il lockdown di Milano e della Lombardia rende tutto difficile. E' una base, un luogo in cui si possono anche ricevere i colleghi e i clienti, sempre rispettando le regole anticontagio da covid 19, superando brillantemente i tanti problemi che in questo momento si pongono a chi lavora.