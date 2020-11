Albanese in fuga da Marcallo con Casone a Magenta, danneggia un auto

Marcallo con casone. Ieri pomeriggio alle 17:30 circa, i carabinieri della stazione di Magenta (compagnia di Abbiategrasso) erano in servizio in via Edison a Marcallo con Casone quando un uomo ha attirato la loro attenzione. Si sono avvicinati per un controllo. Il fiuto non li ha traditi. Infatti, non appena l’uomo ha visto arrivare i carabinieri è saltato su un’automobile ed è scappato.

I carabinieri hanno quindi iniziato un inseguimento lungo le vie del paese fino ad arrivare alla vicina Magenta. Dopo aver imboccato a forte velocità via Pasubio, ha però centrato un’automobili parcheggiata. I carabinieri lo hanno raggiunto ma, dopo aver abbandonato l’auto, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi. Non ce la ha fatta, e i carabinieri sono riusciti a bloccarlo dopo pochi metri.

Cocaina nelle calze e nelle mutande

Si trattava di un albanese di 22 anni, senza fissa dimora e che ha dato generalità false, irregolare sul territorio italiano. Durante la perquisizione di rito, gli hanno trovato addosso 36 grammi di cocaina suddivise in 34 dosi pronte alla vendita. Le teneva, ben distribuite e al caldo, nelle mutande e nella calza destra. Nella calza sinistra aveva invece il denaro, frutto dello spaccio: 585 euro.

Anche se lo spacciatore 22enne era senza fissa dimora, i carabinieri gli hanno trovato in tasca delle chiavi, e sono riusciti a risalire ad un appartamento che era in suo uso a Marcallo con Casone. Lì i carabinieri hanno trovato altri 2 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e bilancino.

L’albanese è stato arrestato in flagranza, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Infatti il proprietario dell’automobile parcheggiata, vittima innocente della malavita dell’22 enne albanese, che si è ritrovato con l’automobile distrutta dovrà essere risarcito del suo danno. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha spedito il giovane malvivente in carcere.