Baroni S.r.l di Bareggio: storia, futuro, territorio e assistenza

Come e soprattutto dove scegliere un’auto, una moto o una bicicletta che sia giusta per noi? Come scegliere gli optional e le funzioni adatte alle proprie esigenze? Se non ci volessimo accontentare di prodotti standard ma volessimo personalizzare un mezzo di trasporto (per ogni tasca) che duri nel tempo, non ci rivolgeremmo forse a chi ha alle spalle esperienza, offre professionalità e un riferimento sicuro, vicino a casa nostra?

Ezio Baroni nell’angolo Ferrari

Le catene che fanno capo alle multinazionali promettono di tutto, ma poi non si sa dove sbattere la testa in caso di assistenza e i tempi di soluzione al problema non sono quasi mai rapidi. Ecco perché le nostre attività, quelle storiche che hanno fatto grande il nostro territorio, sono ancora oggi un porto sicuro. Tra esse la “Baroni S.r.l” che ha sede in via Roma 24 a Bareggio (MI) e che offre autovetture nuove, usate e a km zero, che ha in seno un’officina autorizzata Peugeot (ma funzionante per le varie marche di veicoli) e che continua a operare in favore del territorio.

Ferrari…che passione! Il club

I servizi

La vendita di autovetture multimarche è l’attività principale: nuove, usate e a km zero. Ci sono poi le bicilette, le moto, gli scooter e si sconfina fino alla nautica.

Lo scorrere del tempo nei mezzi in esposizione

Il punto di forza della Baroni S.r.l è che il cliente può accordarsi ed essere assistito nell’acquisto di mezzi che trova nella concessionaria oppure che desidera avere attraverso altri canali. Dalla Fiat alla Ferrari, dalla bici alla moto e agli scooter più particolari (come per esempio quelli a tre ruote, delle quali due anteriori per una migliore tenuta su strada). Utilitarie, crossover, auto di lusso. Insomma il cliente non sceglie alla cieca ma assieme alla Baroni S.r.l. che lo consiglierà sulla scelta ottimale per le sue esigenze.

Auto e moto

La riparazione di auto, furgoncini e in generale dei veicoli per patente B (ma NON DI MEZZI PESANTI) è interna e questo permette di abbattere di gran lunga i tempi di consegna, tenuto conto anche del fatto che si parla oltretutto di un’officina autorizzata (da 16 anni) Peugeot. L’officina continuerà a funzionare anche in caso di lockdown.

Il punto accoglienza

E se l’auto posteggiata in garage non parte più? La “Baroni S.r.l” offre anche il servizio carro attrezzi di recupero vettura da privato: ben inteso, NON SU STRADA. Qui si trovano anche vetture sostitutive di cortesia (NO FURGONCINI). Tra i servizi ci sono anche: finanziamenti, leasing, garanzia per vetture usate e vendute, assicurazioni auto.

Un po’ di storia

Chi entra in questo concessionario multimarche entra nella storia che continua tuttora e che offre un valore aggiunto al territorio. Nel 1986 nasce la “Baroni S.r.l” che fa capo a Ezio Baroni ma la storia comincia ben prima e cioè nel 1936, quando l’attività del padre di Ezio, viene registrata alla Camera di Commercio e Artigianato di Milano come “Baroni Giuseppe”: attività individuale con sede a Bareggio in via della Concordia.

La rimessa

Giuseppe fu un ex campione italiano di ciclismo su strada. Classe 1909 partecipò con successo al Giro d’Italia del 1933 (quando vinse nella categoria Isolati) e nel 1934. In seguito a un brutto infortunio avvenuto proprio durante il Giro, decise di ritirarsi dal professionismo nazionale ciclistico e cambiare vita.

Baroni, un’attività da medaglia d’oro

Costituì l’attività che, originariamente, produceva bici e riparava artigianalmente i cicli. Dal 1949 al 1959 produsse anche moto a marchio proprio, Baroni. Accanto al padre, il figlio Ezio che a soli 10 anni iniziò a “sporcarsi le mani” nell’attività di famiglia pur essendo uno studente. Studio, lavoro, impegno, fatica e una passione per i motori e in particolare per la Ferrari.

Dalla Mini alla Rolls Royce

Nel 1975 Ezio subentrò al padre e l’attività prese il nome di “Baroni Ezio”. Le bici rimasero una parte integrante dell’attività e tuttora lo sono, anche perché c’è la volontà della Famiglia Baroni di onorare la memoria di Giuseppe Baroni che iniziò un’avventura lunga oltre 80 anni proprio dai cicli. Dall’ingresso di Ezio, a fare la parte del leone sono però le auto.

Nel 1986 l’attività venne trasformata nella “Baroni S.r.l” Subentrò la moglie di Ezio, Patrizia Rotondi. Dal 2004, i figli Kimberly (37 anni), Riccardo (35 anni) ed Enrico (34 anni) lavorano nell’attività a riprova che il tempo scorre ma il cliché di studio, lavoro e impegno è rimasto lo stesso in famiglia!

Lavoro per il territorio

Dalla decina di operatori in forza al papà Giuseppe, Ezio Baroni ne ha assunti 15, con tutto l’indotto che ne consegue. Oggi, dato i tempi, molti servizi sono stati esternalizzati ma sempre e rigorosamente assegnati ad attività del Magentino per scelta professionale: carrozzeria, lavaggio auto, pratiche auto, assicurazioni, contabilità, sfera fiscale. Attualmente nell’attività opera Ezio Baroni, la moglie, i tre figli e tre dipendenti.

Ferrari club

La Famiglia Baroni ha pensato di condividere la propria storia con il territorio e creare un qualcosa di speciale per tutti. Nel 1984 Ezio fu uno dei co-fondatori del “Ferrari Club San Martino di Bareggio” che esiste e opera ancora oggi. Raduni, eventi, incontri e tutto ciò che ne consegue a livello economico a favore di tutti ma anche la valorizzazione di un marchio italiano d’eccellenza, che ha fatto la storia del bel Paese e che continua a scriverla ancora oggi.

Nel suo piccolo, nella sede di via Roma e nello show room, la Famiglia Baroni ospita un piccolo museo dell’auto, della bici e della moto con veicoli d’epoca, con volanti, modellini, caschi, riconoscimenti e ogni altro premio e simbolo del trascorrere della Storia con la “S” maiuscola, che si è intrecciata negli anni a quella dei Baroni, della città di Bareggio e del territorio. Una vera grotta di Alì Babà per gli appassionati, ma soprattutto per i più piccoli porteranno avanti la nostra storia.

I tanti premi

Ci vorrebbe un libro a parte per elencare i vari premi e riconoscimenti che fanno capo alla Famiglia Baroni. Ne ricordiamo alcuni come il diploma con medaglia d’oro conferito il 30 novembre 1969 dalla Camera di Commercio di Milano a Giuseppe Baroni, riconfermato il 14 giugno del 2009 alla “Baroni S.r.l”. E ancora, il premio “La ciliegia” del 2010 della città di Bareggio. Per ultimo, l’attestato di merito lavorativo concesso qualche settimana fa ad Ezio Baroni.