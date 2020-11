Accerchiano un 16enne rapinandolo di bici e beni personali. Denunciati 3 minorenni

Pioltello. Nella serata di ieri i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura per i Minorenni di Milano 3 ragazzi residenti a Pioltello, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, autori di una “rapina in concorso” ai danni di un 16enne di Melzo (MI).

Alle ore 21 circa una chiamata al 112. un ragazzino di 16anni era stato rapinato da un nutrito gruppo di coetanei. I carabinieri arrivano in via Spoleto e, dopo che la vittima è stata soccorsa, iniziano le indagini. carabinieri hanno ricostruito gli avvenimenti dalle dichiarazioni dei testimoni dei fatti. Poco prima 7 ragazzini avevano avvicinato il 16enne con il pretesto di chiedere l’orario. Poi però l’avevano buttato per terra, trascinato, e colpito con dei calci, per poi rubargli un orologio da polso, il portafoglio e la bicicletta.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, che in ogni caso non è stata ferita, i militari hanno iniziato le ricerche dei 7 rapinatori. Alle 23.30 hanno rintracciato 3 ragazzini nelle vicinanze, ancora in possesso della bicicletta della vittima.

Portati in caserma, i 3 fermati sono stati riconosciuti con certezza dalla vittima quali autori della rapina. quindi i 3 sono stati denunciati alla Procura per i minorenni ed riaffidati ai loro genitori. ora indagini e interrogatori proseguono per risalire all’identità degli altri membri della banda di minorenni.