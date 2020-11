Rapina in banca a Milano. Aperta la caccia ai banditi scappati nelle fogne

La Milano ad un passo dal lock down si è svegliata con una rapina in banca come non è succedevano da diverso tempo. Alle 8:35 di questa mattina nella filiale del credito del Credit Agricole di Milano in Piazza Isaia Graziano Ascoli, all’angolo con via Stoppani, sono entrati alcuni rapinatori armati.

I rapinatori sono passati dai sotterranei e hanno sorpreso i dipendenti. Hanno aggredito il direttore il direttore della filiale, B.P. 48 anni, colpendolo col calcio di una pistola. L’uomo ha fatto appena in tempo a gridare che c’era una rapina in corso.

Una delle impiegate, C. R., 30 anni, è riuscita a scappare dalla banca. Un’altra dipendente della banca, D.A. P. di 49 anni, è rimasta ostaggio dei rapinatori con il direttore, ma è incolume.

Rapina in banca a Milano. La polizia ha circondato la filiale di piazzale Ascoli (foto di Gianluca Boari)

Alle 8.39 gli uomini della polizia di stato erano sul posto e hanno circondato la filiale della banca. I rapinatori erano all’interno con i 2 ostaggi. La piazza è stata bloccata, tram e autobus fermati. Non vi è stato neppure il tempo di intavolare una mediazione con i rapinatori. Non è ancora chiaro quanti fossero e sono fuggiti probabilmente nello stesso modo in cui sono entrati. Per coprirsi la fuga hanno attivato un estintore e sono spariti nel fumo che ha riempito le stanze.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta un’automedica e un’ambulanza a supporto delle forze dell’ordine e dei feriti. Nessuno dei tre ostaggi, liberati dopo la fuga dei banditi ha avuto bisogno di cure ospedaliere. il direttore, che ha ricevuto un colpo alla testa con il calcio della pistola e la donna fuggita, che era molto agitata, sono stati soccorsi sul posto.

Il bottino della rapina in banca

Non ancora stato quantificato il valore del colpo portato a termine questa mattina. I banditi hanno svuotato le cassette di sicurezza della banca, per cui sarà una valutazione lunga, e sarà necessario inventariare ogni oggetto rubato. I rapinatori non hanno atteso l’apertura, temporizzata, della cassaforte e non hanno quindi portato via il denaro. Non si sa neppure, per ora, se il loro obiettivo erano solo le cassette di sicurezza private o se l’immediato intervento della polizia li ha fatti fuggire prima del tempoe rinunciare al contenuto della cassaforte.

A caccia dei banditi

Si è aperta la caccia ai banditi. Dalle ultime notizie pare che la rapina in banca è stata compiuta da almeno 6 persone. Hanno colpito questa mattina l’agenzia della banca Credite Agricole di piazzale Ascoli. Le indagini sulla rapina in banca è già in mano agli investigatori. Gli agenti della polizia di stato sta perlustrando i palazzi nei dintorni della banca alla ricerca del condotto utilizzato dai rapinatori. Qualche anno fa una rapina simile era stata compiuta poco lontano, in piazza 8 novembre