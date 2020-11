Don Bruno Pegoraro. Tante adesioni al lutto cittadino durante il funerale

Corbetta. Proclamato il lutto cittadino per il funerale di Don Bruno Pegoraro e tanti esercenti di Corbetta hanno abbassato le saracinesche per onorare la figura del parroco emerito. La cerimonia con cui la comunità di Corbetta ha consegnato il suo parroco al Padre si è tenuta nella chiesa di San Vittore alle 15.30 ed è stata trasmessa in streaming su Youtube

Pubblicità

Al funerale di Don Bruno Pegoraro hanno potuto partecipare in pochi a causa delle regole anti contagio per il covid 19. Erano però presenti le istituzioni: il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, il sindaco di Bernate, Mariapia Colombo, paese in cui don Bruno Pegoraro era stato, i rappresentanti delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Presenti con i loro stendardi anche i rappresentanti delle associazioni di Corbetta e della confraternita.

Pubblicità

Gli altri, quasi 400 persone, hanno potuto seguire la cerimonia di saluto a don Bruno Pegoraro attraverso la diretta in streaming su canale youtube di Osal Corbetta. Presenti in chiesa anche i suoi cugini. Anche il vescovo dell’arcidiocesi di Milano, Mario Delpini, anche lui malato di Covid 19, ha inviato una lettera di saluto e di conforto alla comunità.

Pubblicità

“Saluto tutti voi e ringrazio particolarmente i preti presenti a questo momento: ringrazio soprattutto i preti di Corbetta per la loro fraternità esercitata in questi anni con don Bruno” Le parole pronunciate dall’altare durante l’omelia non sono tristi, ma portano conforto. Parlano di consuetudine, di quotidianità, di un rapporto fraterno intenso, e sottolineano come Don Bruno abbia avuto un grande amore per la parola di Dio e per l’Eucarestia.

Pubblicità

Il prelato che ha celebrato la messa in onore di don Bruno Pegoraro ha parlato della similitudine fra gli ultimi giorni di Cristo con quelli di Don Bruno, che come ogni prete ha fatto della sua vicenda umana un riflesso della Pasqua. Un pensiero poi alla vita del prete, alle vocazioni, e ha sottolineato come oggi diventa prete solo chi ha voglia di condividere la passione di Gesù per ogni uomo. “Questa passione ha acceso la vita di Don Bruno e Don Bruno è stato capace di conservare questa passione per tutta la sua vita. Ha messo, al centro della sua vicenda pastorale, la parola di Dio”

Parole di Fede

“Sappiamo quanta sete di speranza abbiamo in questo periodo di pandemia e non solo in questo periodo. Non ci basta più l’ottimismo di chi aspetta che le cose vadano bene, perché oltre il buio dell’esistenza per il Cristiano una luce c’è sempre. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Di questi tempi, il mondo cerca sempre nuovi protagonisti. Uomini soli al comando a cui delegare tutto il nostro destino. Noi Chiesa di Cristo invece guardiamo a Don Bruno e a quelli che, come lui, indicano che il protagonista è un Altro, con la A maiuscola, e che invece di andare a caccia di onori si mettono al servizio degli altri.”

Pubblicità

“Anche nella morte la vicenda di Don Bruno, che voi avete conosciuto, mi evoca il grido di cui si parla nella seconda lettura che abbiamo ascoltato. Si dice che Gesù emise un alto grido e spirò. Ecco Don Bruno nella sua morte, come nella sua vita, ha condiviso il grido di Gesù in croce.”

Le parole sono state poi rivolte, come un messaggio di saluto da portare in cielo, a Don Bruno, “Per 28 anni hai celebrato l’Eucaristia su quest’altare, hai proclamato la parola di Dio, la carità, l’attenzione ai poveri, agli stranieri. Qui ci hai spronato all’ascolto della parola di Dio, ci hai tante volte richiamato all’importanza della formazione che tu hai portato avanti fino all’ultimo con i gruppi di ascolto per i confratelli del Santissimo Sacramento e del Rosario e con il Centro Missionario di Magenta, che hai seguito fino all’ultimo.”

E anche per la comunità di Corbetta l’amarezza è la stessa che condividono tutti i Cari di chi è morto di Covid 19: quella di non aver potuto tenere una mano, di essere stati costretti a lasciar morire le persone cui si vuol bene in solitudine.

Il testamento spirituale di Don Bruno Pegoraro

Durante la predica è stato annunciato che è in preparazione la stampa di un libro con il testamento spirituale di Don Bruno Pegoraro. Un libro che raccoglierà i suoi pensieri mentre un’altra pubblicazione sarà pronta entro Natale. potrebbe essere al raccolta delle sue opere e testimonianze.

Il lutto cittadino proclamato dal sindaco

Sono stati parecchi i commercianti di Corbetta che, nonostante le grandi difficoltà economiche della pandemia, hanno abbassato le saracinesche durante la celebrazione dei funerali di don Bruno Pegoraro. Un gesto che parla di affetto e di rispetto, oltre che di adesione alla tristezza di una intera comunità.