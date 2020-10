Tutti i Santi a Eporadio con la corsa in “virtual run” dei Santi di Ivrea

Cosa fare il giorno dedicato a tutti i santi quando cade durante una pandemia mondiale? Un paio di proposte ce le fanno Eporadio, la radio di Eporedia, cioè Ivrea, insieme ai salesiani di Don Bosco.

Una carinissima iniziativa per rispettare coprifuochi, lock down e per non contagiarsi con il covid 19 nella notte di Tutti i Santi è arrivata da Eporadio, la radio di Ivrea. Sabato 31 ottobre dalle 20 sarà infatti possibile collegarsi tramite il sito internet www.cagliero.it o quello di www.eporadio.com e partecipare “live” alla serata dedicata ai più giovani: giochi, intrattenimento e dalle 20.30 DJ Set con “I Rovelli”, i mitici Alex Metticelli e Kristian Rovier.

Tutti i Santi a Eporadio

Sulle onde di Eporadio festeggeranno la notte di Tutti i Santi in diretta streaming, lontani ma vicini, nel pieno rispetto del DPCM, ma senza rinunciare alla musica e al divertimento e con la possibilità di intervenire in diretta e vincere premi speciali, con un occhio alla pettinatura più pazza!!

La serata sarà resa possibile dalla disponibilità di Eporadio e della Associazione Speaker Senza Confini. Tramite un link, infatti, i ragazzi potranno essere scelti per intervenire in diretta: l’intento degli organizzatori è di essere sempre vicini ai giovani in questo delicato periodo di nuova ondata della pandemia anche nei territori canavesani.

Confermata la Corsa dei santi – Ivrea

Infine anche quest’anno è confermato l’appuntamento con la “Corsa dei santi – Ivrea”. Si tratta di un’iniziativa benefica senza scopo di lucro che dal 2010 si tiene presso l’Istituto Cagliero al 1° di novembre. L’iniziativa è giunta alla decima edizione. Si svolgerà in forma ridotta e amatoriale, con l’obiettivo di educare, in particolare, ma non solo, i bambini e i giovani del territorio eporediese e del Canavese, alla solidarietà e alla universalità.

Una Corsa aperta a Tutti, e vicina a casa. L’importante è scaricare l’app, iscriversi e … correre

La partecipazione è però aperta a tutti su tutto il territorio nazionale, poiché si svolgerà come corsa individuale nel pieno rispetto dell’attuale DPCM. Si tratta di una breve corsa di 5 km condivisa con i genitori, gli educatori e insegnanti dell’Istituto e animatori dell’Oratorio e vuole rappresentare in modo semplice e intuitivo quell’ andare che è il senso della vita cristiana. Non sarà possibile correre tutti insieme, a causa della grave pandemia che ci ha colpito, ma individualmente ognuno potrà correre i km del percorso che preferisce, vicino a casa propria, e condividere la propria performance scaricando una semplice app. L’iniziativa sarà a supporto delle missioni dei Salesiani di Don Bosco.