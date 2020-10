Traffico di rifiuti. Il Comune di Ossona si costituisce come parte civile

Ossona. I rifiuti nei capannoni della Elios, in via Toscanini, ad Asmonte, saranno rimossi tramite il finanziamento di Regione Lombardia, pari a circa 1.250.000 euro, e il comune di Ossona si è costituito parte civile nel processo contro chi è stato accusato di aver depositat rifiuti nei capannoni della Elios. 16 persone furono arrestate dai carabinieri nell’inchiesta riguardante una tranche del più grosso corpo di indagini contro chi applicava il metodo dello stoccaggio di rifiuti in capannoni industriali non più utilizzati, per smaltirli in modo illecito, inquinando e procurandosi un guadagno illecito.

L’ambito è quello delle grandi inchieste che hanno preso il via con le indagini sull”incendio di CorteOlona, nel pavese, per poi proseguire con l’incendio di via Chiasserini a Milano e poi dell’ operazione Venenum. La scoperta della metologia utilizzata dai trafficanti di rifiuti ha portato a scoprire che anche i capannoni della ex Elios ad Asmonte di Ossona erano probabilmente destinati a fare la stessa fine.

Si è arrivati ai processi contro 16 persone ritenute colpevoli di smaltimento illecito di rifiuti

L’episodio di un piccolo incendio, scoperto quasi causalmente dai Vigili del fuoco di Inveruno ha permesso di scoprire, altrettanto casualmente, che qualcuno trasportava rifiuti, derivanti anche dalla raccolta urbana, e li depositava, invece che, pagando, all’inceneritore, nel capannone della Elios di Ossona. Le conseguenti denunce e le indagini dei carabinieri hanno poi permesso di scoprire una gran parte del traffico e smaltimento di rifiuti di rifiuti verteva intorno a due società. L’organizzazione fu smantelalta dal NOE (Nucleo Operativo Ecologico), comandato dal Maggiore Camillo di Bernardo, del nucleo Tutela ambientale dei carabinieri , lo scorso maggio.

Secondo quanto dichiarato dal Sindaco Marino Venegoni la scelta di costituirsi parte civile nel processo contro i colpevoli è un atto dovuto e ha lo scopo di ottenere i danni dai responsabili. Il costo del nuovo smaltimento sarà infatti a carico del finanziamento regionale.

Nell’indagine del Noe, di cui faceva parte il ritrovamento nella Elios, non rientra il rimorchio del camion, ( rubato) che fu ritrovato qualche mese dopo nei pressi della piazzola ecologica di Asmonte. Conteneva 2 tonnellate di immondizia. Camion e spazzatura sono ancora a Ossona, sotto sequestro, nel deposito comunale.