Ja TecNova di Corbetta: riparazioni e sostituzioni, vendita accessori, consulenza software anche in caso di lock down per pc, tablet, smartphone/cellulari, console giochi

Smart working, didattica a distanza con App da installare per potersi collegare a Meet, Classroom o ad altre piattaforme mediatiche. E poi ancora delle web cam, stampanti da collegare al pc. Ma soprattutto l’assistenza per installare software e per riparare hardware, in vista anche di un possibile (quanto malaugurato) lock down generale che già qualche mese fa aveva messo in ginocchio genitori e lavoratori proprio per ciò che attiene l’assistenza informatica.

Qui entra in gioco la Ja TecNova di Alessandra Mulè e soci, sita in via Verdi 6 a Corbetta (MI) che non vende cellulari, smartphone, pc, tablet, e-book o stampanti ma offre assistenza sia dal punto di vista software che dal punto di vista hardware per tutto ciò che è elencato sopra e altro ancora, tra cui la vendita di accessori. Il tutto procurando pezzi di ricambio originali o (se vuole il cliente) compatibili e ma mai di seconda mano; installando per l’appunto programmi, App, antivirus o risolvendo piccoli problemi gestionali delle apparecchiature in questione come ad esempio applicare una foto allo sfondo del telefono, far capire come visualizzare le icone sullo schermo del pc e così via. Un riferimento dunque sia per chi di informatica e di nuove tecnologie ne capisce, sia per chi è alle prime armi.

La riparazione che avviene nel laboratorio interno

I servizi più richiesti

Si parte dall’installazione di software, aggiornamento o installazione antivirus e App, configurazione di un nuovo dispositivo, alla consulenza immediata per cellulare/smartphone o pc come può essere un problema su facebook o internet, il cambio di una suoneria o di un tipo di carattere, l’aggiornamento del software e tutti quei problemi che possono essere tali anche e soprattutto per chi non è del mestiere o non più giovanissimo.

Uno dei punti di forza resta la riparazione di pc, tablet, console giochi, e-book, cellulari e smartphone: dallo schermo rotto da riparare o sostituire o che deve essere rigenerato al trasferimento di dati (memoria, foto, elenco telefonico) da un dispositivo rotto a uno nuovo o da vecchio a nuovo.

Servizio immediato

L’altro punto di forza della Ja TecNova è l’immediatezza, o comunque tempi molto celeri (a seconda della tipologia di lavoro da affrontare) nell’assistenza software e nella riparazione proprio grazie al personale tecnico preparato che lavora in loco, senza dover inviare nulla in laboratorio. Eventuali tempi di attesa possono dipendere dalla prenotazione di un pezzo di ricambio da ordinare o da una pratica che necessita per questioni materiali più ore di lavoro.

Gli apparecchi di nuova generazione per la rigenerazione dei display

Il laboratorio interno prevede anltresì macchinari di ultima generazione per la rigenerazione di display.

Recapiti e orari

La Ja TecNova si trova in via Verdi 6 a Corbetta (la via principale che conduce al santuario della Madonna dei Miracoli). E’ aperta da lunedì a venerdì con orario 9-13 e 14.30-19.30, nonché il sabato con orario 9-13 e 14.30-18. Dispone di un’omonima pagina Facebook e Instagram, nonché del servizio telefonico/whatsapp al 331.8186107. La mail di riferimento è jatecnova@gmail.com

Le cover per Lei

Solo in caso di lock down

Nel malaugurato caso in cui si ritorni ad un lock down totale, come fatto in precedenza,

Articoli per ragazze e per Lei

la Ja TecNova tornerà a consegnare a domicilio prodotti e a offrire assistenza tecnica (software e hardware) con recupero a domicilio: a Corbetta con consegna gratuita e nel raggio di 25 chilometri con un eventuale supplemento del servizio in base al chilometraggio.

Articoli per ragazzi e per Lui

Gli accessori

Qui si possono trovare mouse, web cam, batterie, tastiere, cavi, caricatori e custodie per smartphone, tablet e e-book, tappetini pc, adattatori, chiavette. Pellicole per protezione dello schermo degli smartphone, cuffie, power bank e altro ancora.

Il negozio di via Verdi 6, Corbetta (MI)

In vista del Natale

Non sono più così piccoli ma il regalo di Natale è comunque gradito, soprattutto se…tecnologico. Ecco allora che, per ragazzine e ragazzini, accessori per cellulari, smartphone, pc e tablet diventano davvero un dono gradito.

L’interno del negozio Ja TecNova

Perché non regalare una cover glitterata, gommosa a forma di unicorno, oppure ancora con dolci cuccioli o con il personaggio animato o dello spettacolo più amato (cover personalizzate), dall’aspetto più aggressivo o metropolitano per chi ama lo sport e la musica e ancora con i colori della squadra del cuore (cover personalizzate). Ci sono anche glitter che possono essere applicati direttamente allo smartphone o porta cellulari quali fossero una collana o una tracolla. Chiavette con i personaggi, portachiavi dai mille colori e ricaricatori portatili e senza fili per smartphone, tablet, pc portatili (se non quello di collegamento al dispositivo) che danno oltretutto la tranquillità a mamma e papà di trovare sempre i figli quando sono in viaggio o a lungo fuori casa (mai più telefoni scarichi dunque!), cuffie stereo bluetooth o l’amato subwoofer che consente di avere un autoparlante senza fili dove si vuole, magari da usare per creare il sottofondo musicale durante una partita di basket al parco o una gare di skate.

…per lei, per lui, per gli sportivi

Per le coppie o per una persona cara, è possibile regalare una cover di smartphone personalizzata, magari con la foto di figli e nipotini, della coppia, del proprio amico a quattro zampe.

Riferimenti: cellulare/whatsapp 331.8186107 o jatecnova@gmail.com

Per lei sono disponibili anche cover super glittererate o con le frasi del momento. Per il papà o la mamma, per chi lavora con lo smartphone, c’è il porta cellulare che fa anche da porta carte di credito e similari e da portafogli, il kit di supporto in auto per tablet, smartphone e e-book (universale), il marsupio con spazio indicato proprio per riporre il cellulare, porta smartphone da bici o da braccio per quando si fa attività fisica, chiavette usb anche a forma di golosi sushi e schede di memoria per smartphone e macchine fotografiche, tappetini per mouse e tastiere.

Basta tuttavia navigare sui canali Facebook e Instagram per saperne ancora di più!