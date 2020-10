È tornato alla casa del padre don Bruno Pegoraro parroco emerito di Corbetta

Si è spento in ospedale don Bruno Pegoraro. Aveva 87 anni e da tempo aveva problemi seri di salute. L’inverno passato era stato ricoverato all’ospedale Fornaroli di Magenta per problemi polmonari. L’ultimo ricovero alcuni giorni fa e poi la morte per Covid-19.

Pubblicità

Il funerale sarà lunedì 2 novembre 2020 alle 15.30 nella Chiesa parrocchiale di Corbetta. La camera ardente in Sala don Sacchi.

Pubblicità

Corbetta lo ha visto parroco dal 1992 al 2008, e poi ancora prevosto emerito. Solo l’anno scorso, in occasione delle festività natalizie i parrocchiani, per dare un segno di buon augurio per il futuro, hanno fatto dono a don Bruno di un paio di scarpe per camminare insieme ancora tanti anni. Purtroppo non è stato così.

Pubblicità

I ricordi

Il sindaco Marco Ballarini: “Don Bruno Pegoraro è stato la guida spirituale di Corbetta per molti anni e voglio ricordarlo con lo stesso calore delle sue parole verso la sua Corbetta e i suoi fedeli. Parole pronunciate mesi fa in occasione del suo ricovero in ospedale, quando allora lo andai a trovare”

Pubblicità

” Ho perso un amico oltre che una persona stimata” ha commentato Enzo Alemani, presidente del Gruppo Devoti della Madonna dei miracoli di Corbetta. Il gruppo aveva aiutato don Bruno Pegoraro nel ricervere alcuni documenti voltia alla redazione del volume “Profumo di santità “, che il parroco emerito aveva pensato per approfondire la figura del vescovo Luigi Maria Olivares originario di Corbetta. Libro che vedeva come attore redazionale anche lo storico Andrea Balzarotti.

E proprio quest’ultimo, membro della confraternita del Santo Rosario che fa capo al Santuario arcivescovile della Madonna dei miracoli di Corbetta nonché uno dei punti di riferimento per il museo del Santuario ha commentato: “Sono rimasto spiazzato dalla notizia della morte di don Bruno. È una perdita enorme per Corbetta. Era un uomo fantastico dal punto di vista umano e aveva una sua teologia che è diventata filosofia di vita propria. Una filosofia di vita che ha saputo trasmettere agli altri”.