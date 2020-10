Incidente auto moto al cavalcavia Serra. Muore 42enne

Milano. Poco prima delle 14.40, in via Alcide de Gasperi, tra il portello e all’imboccatura del cavalcavia Serra un pauroso incidente fra un auto e una moto. Il motociclista è rimasto incastrato sotto un’auto. La moto, di grossa cilindrata, è volata via sull’asfalto per parecchi metri. In quel momento arrivava anche un’ ambulanza che stava trasportando un paziente al pronto soccorso dell’ Ospedale Sacco.

L’equipaggio dell’ambulanza si è fermato a prestare soccorso, ma era chiaro che purtroppo per il motociclista non c’era più nulla da fare. E’ deceduto nell’impatto. Fortunatamente il paziente dell’ambulanza non era in condizioni di urgenza assoluta, e l’equipaggio ha potuto fermarsi sul posto fino a quando non è arrivata l’auto medica e con un’altra ambulanza. Gli occupanti dell’automobile sotto cui è finito il motociclista e glia ltri testimoni dell’incidente erano sotto shock.

Per estrarre il corpo del motociclista da sotto l’ automobile sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, che hanno sollevato l’automobile. Secondo quanto comunicato dall’agenzia Emergenza urgenza, si tratta di un uomo di 42 anni. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale di viale Beccaria.

