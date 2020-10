Marocchino ucciso con un pugno. Arrestato tunisino

Milano. E’ morto, ucciso con un pugno, il 51 enne marocchino che durante una gran brutta lite in via Ciceri Visconti, nella zona di Calvairate, alle 18 del 25 ottobre, era finito a terra, battendo la testa. Soccorso ma in coma, è morto ieri mattina. Subito dopo la sua morte, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri Milano Monforte hanno fermato un tunisino di 33 anni, accusandolo di aver sferrato il colpo che ha determinato la morte del marocchino. (foto di repertorio)

Ucciso con un pugno al volto

Da quanto risulta, l’uomo è stato ucciso con un pugno al volto ed è morto probabilmente a seguito delle gravissime lesioni conseguenti alle percosse subite e alla successiva caduta sull’asfalto. Il tunisino 33enne, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, è stato fermato come indiziato di delitto per il reato di omicidio preterintenzionale

Il 33enne si trova ora nella casa circondariale di Milano, a San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La notizia è in aggiornamento per altri particolari.

