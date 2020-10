Quella Quercia abbattuta a Ossona…

Ossona. Nella zona dietro via Libero Grassi, è stata abbattuta una grossa e vecchia quercia. la quercia si trovava nella zona tra via 25 aprile e via fratelli cervi. La spiegazione data a chi si è lamentato dell’abbattimento è che era vecchia e ammalata. Le foto inviate però mostra un albero che a prima vista sembra sano. Senza considerare che, date le dimensioni, ci si domanda se non si trattava di un albero protetto dalla legge.

Non sono una fanatica, di quelle che si domandano se l’insalata soffre mentre la mangiamo. Accetto al natura così come è, con la nascita e la morte: ne accetto e rispetto le regole ma allo stesso modo i simbolismi. In una qualche parte del mio animo, considero ancora la Quercia come un albero sacro, capace di essere testimone del passare delle generazioni. Vederne una caduta, mi sconvolge. Non dico che mi metto a piangere, non è così, però mi dà un dispiacere.

La Quercia forse a primavera tornerà a vivere, ma in che condizione?

Lo so che, a primavera, da quelle radici ancora forti nasceranno altri butti e rami che faranno tornare l’albero, ma quanto tempo ci metterà a ritornare ad essere l’albero imponente che era prima del taglio? E, soprattutto, era giusto e giustificato abbatterla?

