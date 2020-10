Bookcity in streaming per leggere in pandemia

Milano. La manifestazione di Bookcity a Milano è ormai diventata tradizionale e durante questo lockdown ( lo è di fatto) non si voluto rinunciare ad organizzarla. La hanno quindi organizzata in streaming.

Dall’11 al 15 novembre 2020 si terrà a milano la 9° edizione di Bookcity. Tuti gli incontri di lettura in palinsesto, si terranno in streaming. Secondo quanto comunicato dal Comune di Milano alla performance parteciperanno personalità nazionali e internazionali, per riflettere su temi di stretta attualità, come l’emergenza climatica-ambientale, approfondita negli incontri dedicati a #terranostra, o la parità di genere, al centro del progetto del Comune di Milano “I talenti delle donne”.

Bookcity e covid 19

“Il legame tra Bookcity e la città di Milano è sempre stato molto forte e, paradossalmente, in questa nuova edizione straordinariamente online si rafforza grazie a un modello ancora più allargato, nel tempo e nello spazio urbano. Grazie al progetto ‘La lettura intorno’, non solo dall’11 al 15 novembre ma durante tutto l’anno, Bookcity promuoverà la condivisione della lettura nei diversi quartieri della città, aiutando a scongiurare il rischio di impoverimento culturale a cui questa situazione può portare se non opportunamente presidiata.

Bookcity aderisce poi al palinsesto cittadino ‘I Talenti delle Donne’, connettendosi alla programmazione culturale promossa dal Comune di Milano e rafforzando così il senso di identità cittadina. Infatti l’edizione 2020 si apre con la lectio magistralis della scrittrice Zadie Smith. Inoltre, la dimensione internazionale del program che lama di Bookcity, sin dalle sue prime edizioni, ha costituito uno dei tasselli fondamentali del riconoscimento da parte di UNESCO di Milano quale ‘City of Literature’, che ha proiettato al di là dei nostri confini il modello di relazione virtuosa tra filiera editoriale e comunità cittadina”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Speriamo che l’assessore Del Corno ricordi, nella condivisione di lettura nei quartieri della città, che è fortemente raccomandato non scambiarsi oggetti che potrebbero essere veicolo di contagio per il covid 19, come la carta, purtroppo, dei libri e che il coprifuoco milanese inizia alla 23, orario in cui è bene, anche per la movida culturale, essere a casa.

Il palinsesto di Bookcity

Mercoledì 11 novembre

BookCity Milano si apre mercoledì 11 novembre alle ore 21.30 con “Impressioni dalla terra”, lectio magistralis della scrittrice e saggista britannica Zadie Smith sul ruolo che la letteratura può giocare nel comprendere la realtà in cui viviamo, fra giustizia sociale, inclusione, multiculturalismo e pandemia. Il filosofo evoluzionista Telmo Pievani dedicherà quindi il suo intervento al focus #terranostra, e, infine LaFil – Filarmonica di Milano, l’orchestra che unisce giovani promesse e musicisti affermati delle principali orchestre italiane e internazionali, concluderà la prima giornata con un programma musicale che spazia da Ives a Strauss, Debussy e Mahler.

Giovedì 12 novembre

Il giovedì di BookCity Milano, come da tradizione, è dedicato agli incontri per le scuole.

In un anno difficile come quello che si sta vivendo e che ha avuto e continua ad avere un impatto particolarmente forte sul mondo della scuola, BookCity per le Scuole diventa più che mai un punto di riferimento per una riflessione sulle grandi trasformazioni dell’universo scolastico e sui nuovi modelli didattici.

Ed è proprio da questa consapevolezza che è nato, in collaborazione con BookCity Università, il progetto “Lezioni milanesi”: una serie di lezioni tenute da docenti degli atenei di Milano, pensate e dedicate agli studenti di diverse fascia d’età che i docenti e gli studenti possono utilizzare liberamente. Le lezioni partiranno da dicembre 2020 sul sito internet www.bookcity.it

Incontri in pandemia

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, dicono ancora dal comune di Milano, BookCity vuole essere un punto d’incontro della cittadinanza, sempre più convinta della necessità di una cultura diffusa capace di arrivare su tutto il territorio urbano e coinvolgere tutte le fasce sociali. Ed è proprio con questo obiettivo che è nato il progetto BookCity: la lettura intorno promossa dall’Associazione BookCity Milano in collaborazione con il Comune di Milano e ideato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del programma “Lacittàintorno”.

Il progetto si rivolge all’intera città di Milano e si propone di creare un reticolo ragionato delle diverse offerte culturali presenti sul territorio in modo da favorire l’incontro e la collaborazione di tutti coloro che vedono nel libro e nella cultura indispensabili strumenti di crescita e di emancipazione sociale: scuole, insegnanti, educatori, editori, librai, bibliotecari e associazioni che, a qualsiasi livello, promuovono la lettura.

BookCity Milano 2020 non ha dimenticato il pubblico dei più piccoli e dei giovani ai quali si rivolge con numerose iniziative e proposte delle Biblioteche Civiche di Milano per BCM Young.