Spaccio di cannabis a km0 a Canegrate. Arrestati in 3

Canegrate. alle 3 della notte del 23 ottobre, i carabinieri della stazione di Parabiago ( compagnia di Legnano) hanno arrestato 3 persone, 2 italiani e 1 ucraino, sorpresi a coltivare cannabis. La base era in una cantina di via Terni. Ecco la storia

Pubblicità

23 ott 20, ore 03:00 circa, in Canegrate (MI) via Terni, personale Stazione CC Parabiago traeva in arresto:

• italiano classe 1990, domiciliato Canegrate, celibe, pregiudicato;

• ucraino classe 1976, residente Canegrate, coniugato, pregiudicato;

• italiano classe 1989, residente Canegrate, convivente, pregiudicato.

militari operanti, conclusione mirato servizio effettuato congiuntamente personale sezione operativa dipendente Nor, sorprendevano l’italiano classe 1990 mentre stava accedendo alla propria cantina, all’interno della quale venivano rinvenute alcune piante di cannabis già recise. Successiva perquisizione domiciliare permetteva rinvenire nella sua abitazione, avvolte in un telo, numerose altre piante, anch’esse già recise. Le ulteriori verifiche ed i riscontri a circostanze emerse nei giorni precedenti permettevano di individuare, nelle pertinenze di una corte sita in Canegrate, un piccolo terreno risultato in uso agli altri due arrestati, ove si trovavano altre tre piante di cannabis ed i residui delle piante recise, nonché, sempre nella corte:

Pubblicità

• nel box di proprietà dell’ucraino veniva rinvenuta della cannabis messa in essicazione e, successivamente, presso la sua abitazione venivano rinvenuti, in un sacchetto, grammi 500 (cinquecento) di infiorescenze già essiccate;

• nel box di proprietà dell’italiano classe 1989 venivano rinvenuti grammi 200 (duecento) di sostanza stupefacente del tipo cannabis messa in essicazione e successivamente, presso la sua abitazione, venivano rinvenuti ulteriori grammi 500 (cinquecento) della stessa sostanza.Tutto posto sotto sequestro. Arrestati accompagnati presso le proprie residenze in regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio.