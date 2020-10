Pregiudicato, beccato con oltre 100 chili di hashish. A Sesto San Giovanni

Mercoledì 21 ottobre 2020, alle 10 circa a Sesto San Giovanni, è stato arrestato un pusher albanese. Il tutto è accaduto al casello autostradale A52 Tangenziale Nord, per mano del personale dipendente Stazione Carabinieri di Bresso.

I carabinieri hanno arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente un albanese classe 1995, residente a Bolzano, incensurato. A seguito di un controllo di iniziativa alla guida di un’autovettura Peugeot (intestata ad un suo connazionale classe 1992 e residente Rimini), il pregiudicato è stato fermato.

Si tratta di un pegiudicato per reati in materia di stupefacenti e guida in stato d’ebbrezza. L’esito della perquisizione personale e veicolare ha fatto trovare in flagranza l’uomo; era in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso totale di kg 115,2.

La sostanza stupefacente è in attesa di analisi di laboratorio, e l’autovettura, è stata sequestro. Il pregiudicato è stato trasferito alla casa circondariale Monza, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

Un secondo caso

Il 21 ottobre 2020, alle 20.00 circa, in Sesto San Giovanni, i militari locale Stazione dei Carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, anche un italiano classe 1996, celibe, pregiudicato per reati contro la persona.

Lo stesso, controllato dai militari operanti su pubblica via, e a seguito della perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato possesso di 750 grammi di hashish, suddiviso in 7 panette e scaglie, occultati interno controsoffittatura del locale adibito a ripostiglio; e ancora, 2 bilancini di precisione con materiale da confezionamento. E’ stato arrestato sottoposto domiciliari presso propria abitazione, in attesa direttissima