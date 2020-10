Autunno goloso. La Sicilia a Corbetta con “Il Tempio del cannolo”

Arte, tradizione e qualità siciliana a Corbetta, grazie a “IL tempio del Cannolo” di Tony Scaglia che propone le sue specialità autunnali: prodotti tipici stagionali, ma che comunque sono disponibili tutto l’anno su prenotazione. Il negozio si trova in via Villoresi 35/B (appena dopo l’edicola e il bar) a Corbetta (MI). Le prenotazioni si prendono al 351.8150510.

Arancine

Pratiche anche per un pic nic o per la schiscèta milanese, la golosità siciliana diventa cibo pratico da gustare non solo in tavola ma ovunque. Diventa anche sfiziosità, dato che si possono trovare anche le arancine minion da buffet!

Le arancine, disponibili anche mignon

Non resta che scegliere: dalle tradizionali al ragù, al gusto prosciutto e mozzarella, allo speck e pistacchio, oppure ancora alla parmigiana di melanzana e, in questo caso dentro all’arancina, c’è una vera e propria parmigiana in formato mini. Sono disponibili anche arancine gourmet come quella composta da pesce spada, melanzana e menta. Nel periodo dell’Avvento sarà disponibile una seconda varietà di arancina gourmet.

Ravazzata (o Rizzuola)

Per chi ama il contrasto tra dolce e salato, la Ravazzata è l’ideale: pasta brioche dolce, fritta e ripiena di ragù. La stessa versione è disponibile al forno e in tal caso si parla di Cardinale .

Iris

Si tratta di una Ravazzata dolce, fatta dunque di pasta di brioche ma con all’interno solo ricotta di pecora.

Panelle

Da poco più di un mese, “il tempio del cannolo” offre anche le Panelle che sono composte da farina di ceci, acqua e sale.

Le panelle con il panino tipico siciliano ai semi di sesamo

Sono disponibili tutto l’anno in box da 10 oppure direttamente all’interno del panino siciliano composto da farina 00 e grano duro, con l’aggiunta di giuggiulena (sesamo). Gustandole con il panino, si può scegliere tra la versione mini o regolare.

Box “Il Tempio del cannolo”

La novità riguarda un box che include una cena per 6 oppure per 12 persone. Con 55 euro (6 persone), si trovano all’interno: 6 arancine al ragù, 6 ravazzate, 6 panelle piccole, 6 cannoli di media misura (si può scegliere quel che più aggrada).

Le misure dei cannoli che si possono acquistare sfusi e ordinare

Le cene da asporto sono servite, con delle tipicità siciliane.

Un gusto…di vino!

Per il dessert o per il pasto, liquoroso o corposo, fresco o dolce. Insomma, ce n’è per tutti gli abbinamenti, anche a seconda del menù scelto (a base di carne o di pesce), provenienti dalla pluri-premiata cantina Vinci.

L’ampia gamma dei vini disponibili

Per il parto sono disponibili due rossi e due bianchi. Per i rossi, si distingue l’Opus (50% di Nero d’Avola e 50% Merlot) e il Lithos (Nero d’Avola 100%); per i bianchi il Calicanto e il Grillo. Ci sono poi una serie di altri vini particolari e tipici. Il vino alla mandorla ad esempio, se bevuto fresco è ideale come aperitivo e se gustato a temperatura ambiente, è indicato per accompagnare i dessert. Non hanno bisogno di presentazione lo Zibibbo, il Passito, il Malvasia e il Moscato, ma poi c’è anche il Taninè che è un rosso liquoroso da dessert che si sposa benissimo con il cioccolato fondente. Immancabile anche lo spumante dolce o brut dell’azienda artigianale Castelbuono, da abbinare magari ai panettoni, o per festeggiare una ricorrenza particolare.

Panettoni di Fiasconario

Tenuto conto che per panettoni di 500 grammi c’è la possibilità di personalizzarli con la ricotta siciliana, disposta a strati all’interno del dolce, per il resto c’è davvero da sbizzarrirsi: dal classico (uvetta e canditi) al panettone con la copertura di glassa e mandorle o di cioccolato, per poi andare nelle specialità davvero particolari.

Le creme: buone da sole, deliziose spalmate sul panettone

Ne è un esempio il panettone Rosa e fico d’India con petali di rosa e cioccolato rosa, ricoperto di confettura di fico d’India e confezionato a mano. Oppure ancora l’Oro verde ricoperto di cioccolato e pistacchio, con all’interno il vasetto di crema al pistacchio da spalmare. E che dire del Marron Noir con canditi di marroni e cioccolato gianduia, ricoperto di cioccolato con crema di marroni e cioccolato fondente.

Altri prodotti che si possono trovare

Per chi ama il cioccolato si va dal classico panettone con gocce di cioccolato, al panettone pera e cioccolato, e ancora, al Nero sublime con crema al cioccolato e ricoperto al cioccolato con una delicata confettura di fragoline di bosco di Sicilia che separano la pasta dalla glassatura.

Per Natale sono in arrivo altre speciali panettoni e tra questi è possibile avere anche il panettone senza glutine. E’ dunque impossibile non trovare il panettone giusto per i propri gusti e per quelli della persona alla quale lo si vorrà regalare come dono senz’altro utile ma anche goloso e unico sul territorio.

Si ricorda anche che alcuni prodotti sono disponibili anche senza lattosio.