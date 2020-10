Oltre 16mila euro per il “Bonus spesa amica”. A Corbetta

La proposta arriva dal ViceSindaco di Corbetta Linda Giovannini. A partire da oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, è aperta la raccolta di domande per ottenere il nuovo bonus “SpesAmica”.

“A Corbetta non abbiamo mai sottovalutato gli effetti tremendi del Coronavirus – fa sapere l’amministrazione Ballarini – tant’è che dal primo momento, a marzo, come Amministrazione abbiamo messo a disposizione dei Cittadini poderosi piani di aiuti economici, come NuovaAlba – prosegue – Tutelare i Cittadini, le nostre famiglie, i nostri anziani, la nostra economia locale per noi è stato ed è oggi un dovere civile e morale.

Per questo, abbiamo deciso ancora di intervenire subito e agli albori della seconda ondata, mettendo a disposizione a partire da oggi oltre 16.000 euro in carte prepagate per fare la spesa per le famiglie di Corbetta in difficoltà, ad esclusione dei cittadini che hanno rifiutato i progetti di lavoro legati al Reddito di Cittadinanza.