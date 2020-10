Ossona quota 17 positivi al Covid 19 e 24 persone in quarantena

Covid 19. Sul sito internet del Comune, il sindaco di Ossona, Marino Venegoni, ha dato comunicazione del bollettino medico relativo alla situazione odierna dei contagi da Covid 19. Si è arrivati a 17 persone positive al tampone del Covid 19, di cui 1 è ricoverata in ospedale (ma ora sta meglio). Le altre 16 sono in isolamento domiciliare. 24 persone sono in quarantena fiduciaria, per aver avuto contatti ravvicinati con persone che sono risultate positive al Covid 19. Il Covid 19 è in crescita

Ieri mattina a Ossona, un’altra ambulanza. Nulla di preoccupante. Ad una ragazzina è venuta la febbre e una classe delle medie è in quarantena preventiva. Quello che fino allo scorso anno si curava a casa con tachipirina e qualche antibiotico, oggi prevede l’intervento di un’ambulanza di soccorso avanzato con a bordo personale medico. Non sappiamo se la ragazzina si è ammalata di Covid. Speriamo di no. Pensieri, solidarietà e incoraggiamento va a chi è ricoverato in ospedale e ai suoi familiari.

Ci conforta sapere che per i bambini che sono normalmente sani, il covid 19 sarà solo uno dei numerosi germi che prendono e con cui si costruiscono un buon sistema immunitario per quando saranno adulti. Oggi bambini e ragazzi, a causa dei contatti scolastici, sono facilmente positivi, specie dopo i lungo periodo di lockdown. Per ogni bambino positivo o ammalato è necessario mettere in quarantena tutta la sua classe. A Ossona

La prevenzione è tutto, ma la seconda ondata del virus, la prima peste del terzo millennio, rischia di mettere in ginocchio ospedali ed economia, un’altra volta. Fermare l’avanzata di un virus nuovo è impossibile, la si può solo rallentare per garantire la guarigione al maggior numero di persone possibile.