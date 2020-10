L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Pubblicità



IO, VIRUS



Sono piccolissimo,

mi diverto moltissimo

a metter in imbarazzo

tutto quanto io tocco,

se poi riesco

ad entrare, di soppiatto,

allora son contento,

siccome non mi capiscono

riesco a far un disastro,

e al culminare del mio intervento,

riesco anche a sopprimere

il mio portatore,

che ignaro, riesco a depistare,

perché lui pensa ad altre cose

e il tutto mi farà fare,

ed io da buon lottatore,

quasi sempre riesco a vincere.

Però ora, che mi hai scoperto,

devo star molto attento,

c’è chi riesce a darmi battaglia,

e dopo un po’ di dormiveglia,

riesce a sconfiggermi,

Ase infine a farmi fuori,

e ahimé, sono costretto

a ritirarmi di netto.

Allor, mi ritiro in me’ stesso,

aspettando il primo diletto,

e se, la sconfitta non sarà totale,

ritornerò a far male.

Pubblicità