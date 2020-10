La casa del Pane: gli artigiani di Sesto

La Casa del Pane è una vera e propria realtà nel quartiere Cascina Gatti di Sesto San Giovanni. I proprietari, la famiglia Dargenio, va avanti ormai da due generazioni a gestire il panificio di successo riuscendo a ottemperare alla crisi e affrontandola con una serie di innovazioni.

Siamo andati a parlare con loro, con Maurizio e Salvatore, per discutere di come una tradizione di famiglia possa essere importante nel 2020: come si vive facendo il pane nella contemporaneità?

Ci sediamo con Maurizio a un bar vicino alla panetteria, e, da vecchi compagni di scuola, ci raccontiamo quello che è successo nell’ultimo decennio. Partiamo subito dopo con la storia della Casa del Pane, che il padre Salvatore ha inaugurato nel 2000 (sono vent’anni, auguri!) e che oggi ha aperto le proprie porte alla gastronomia del territorio lombardo e soprattutto a quella pugliese, regione della quale i prodotti non mancano all’interno del negozio.

Maurizio Dargenio: la continuità della tradizione

“Papà ha aperto il 2 ottobre del 2000, vent’anni quest’anno con la Casa del Pane. Lui ha cinquantaquattro anni e a trentaquattro ha aperto il forno dopo un ventennio di gavetta: lo ha aperto forse un po’ troppo tardi, ma ora non ci lamentiamo di come vanno le cose.

Io avevo sei anni al tempo e oggi sono quasi dieci che lavoro nel negozio: ho iniziato subito dopo l’ultimo anno di superiori e qui mi trovo davvero bene. All’inizio era una sorta di strada già tracciata, ma da tempo ormai ho capito che è ciò che mi piace e che è diventata ormai anche la mia di strada.”

Com’è strutturato l’organigramma?

“Io e papà siamo in società, abbiamo assunto un operaio coetaneo di mio padre da un paio di mesi mentre i due operai che c’erano prima hanno abbandonato a causa di varie dinamiche interne. Al nostro fianco ci sono le due commesse Cinzia – mia madre – e Maria.”

Quando iniziate a lavorare? Gli orari sono sicuramente impegnativi.

“Noi iniziamo la notte a lavorare, alle tre del mattino apriamo. Mio padre e Cosimo – l’operai – iniziano a mezzanotte, mentre io alle quattro. Chiudiamo a quel punto alle 13.30 e facciamo pausa fino alle 16.00, per poi riaprire fino alle 19.30 dal lunedì al sabato.

Spesso e volentieri prima del Covid la domenica, nostro giorno di riposo, ci preparavamo ad eventi di catering con la preparazione di cibarie varie a seconda della richiesta del committente. Dopo la pandemia ne abbiamo fatto solamente uno, ma contiamo che una volta finito tutto questo si riparta al meglio.”

La Casa del Pane: Gastronomia e Puglia

“Da circa sette-otto anni siamo anche diventati una gastronomia, aprendo le porte del panificio a prodotti extra forno, come i sott’oli o i vini tipici della nostra regione. Ma ci tengo a parlarti di determinati prodotti natalizi visto che ormai manca davvero poco!”

“Mustaccioli, sfogliatelle, vino cotto per condire le cartellate, il simbolo della Puglia. É fatta dalla pasta della chiacchiera condita in vari modi: principalmente con questo vino cotto di uva o di fichi, che resta un po’ più dolce, che viene scaldato in una padella o pentola senza farlo bollire per poi imbeverci la Cartellata che pian piano assorbe il vino cotto.”

Ci parla poi del Mustacciolo, della sfogliatella, della biscotteria annua come frollini e biscotti glassati che per tutto l’anno fanno parte dell’offerta della Casa del Pane, prima di arrivare alle veneziane.

Il punto forte dei prodotti natalizi è sicuramente la Veneziana, esposta sul bancone in occasione del mio arrivo.

“Sono Veneziane glassate con zucchero e mandorle farcite un po’ secondo il gusto del cliente: possiamo riempirle di mandorle, cioccolato o ananas, che qui vanno tantissimo. La preparazione è molto lunga, occupa circa un giorno e mezzo con la preparazione di un pre impasto il giorno precedente permettendogli di riposare una decina di ore. A quel punto lo utilizzi come pasta madre rimpastandolo con altri ingredienti prima di farlo riposare ancora per circa 6-7 ore. Una volta formata e infornata a 180-200 gradi, dopo venti minuti circa è pronta per essere portata sul bancone.”

Le famose Veneziane all’ananas della Casa del Pane!

Oltre a tutto questo si parla poi dei panettoni classici, le colombe di pasqua e di quella parte di gastronomia del sud che tanto ci aveva attirato all’inizio.

“Abbiamo un fornitore da giù in esclusiva che ci dà sott’oli misti, salse e taralli misti fino a dieci tipologie. Facciamo da rivenditore di prodotti dalla Puglia per far in modo di offrire uno spaccato della nostra regione anche qui a Sesto an Giovanni.”

Infine parliamo dei vini, grande passione di chi scrive, che dalla Puglia arrivano qui alla Casa del Pane con le etichette di San Giovese, rosato, bianco classico e Nero di Troia: quest’ultimo ha mezza gradazione in più ed è più corposo del rosso normale.

La casa del Pane: Celiachia e Grano Arso

Sempre a causa di chi scrive, ci spostiamo sulle farine alternative, come quelle integrali, senza glutine o, ad esempio, di zucca:

“Il grano arso è una farina che ha più cicli di filtrazione diciamo, nel senso che la farina restante dalle farine normali viene cotta fino a bruciare creandoci questo secondo tipo di farina con due o tre cicli di lavorazione in più. Questa farina prende un sapore particolare, quasi amarognolo, con la quale puoi produrre ogni tipo di prodotto da forno e anche paste, che necessitano di essere capiti.”

“Per il senza glutine non siamo forniti, perché non avremmo un forno adibito interamente a quello. Per l’integrale e il pane di Soia invece abbiamo preso un ritmo molto alto, vanno molto qui e stiamo sperimentando anche la farina di zucca con la quale possiamo fare qualsiasi prodotto da forno lavorandoli appositamente.”

L’arte della qualità

L’innamoramento è precoce quando si entra alla Casa del Pane e ci si inebria del profumo di ciò che arriva dai forni. I prodotti di punta, dalla focaccia alla pizza sulla quale Maurizio e Salvatore si sentono quasi imbattibili, invadono il bancone di esposizione in un’esplosione di colori, profumi e desideri. Se cercate un luogo dove ritrovare la Puglia anche nella grigia Milano, ecco che la Casa del Pane è pronta ad accogliervi con tanti prodotti tipici, ma sopratutto una qualità eccelsa nella lavorazione dei prodotti da forno, dovuta alla grande passione di una famiglia artigiana.

La Casa del Pane: contatti e orari

Via Fratelli di Dio, 350, Sesto San Giovanni (MI)

Orari: Lun – Sab

5.30 – 13.30 /

16.00 – 19.30

Contatti:

tel: 02 2481502

cell. 3382891944 (Maurizio Dargenio)

