Arrestato il “Ciccio coltello” accusato di tentato omicidio. A Cornaredo

Nella mattinata di ieri, 16 ottobre, il personale della Stazione Carabinieri di Cornaredo ha rintracciato e tratto in arresto un italiano 44enne, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, in esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica, per tentato omicidio.

L’arrestato, conosciuto nella zona come “ciccio coltello” poiché responsabile di altri due accoltellamenti e di un’aggressione ai danni di un anziano durante la quale lo aveva cosparso di benzina nel tentativo di dargli fuoco, è stato ritenuto responsabile di tentato omicidio, commesso a Cornaredo il 22 dicembre 2018, ai danni di un 23enne romeno, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti.

Nella circostanza, tra i due era nata un’accesa lite, all’interno di un bar, per motivi legati al traffico di sostanze stupefacenti nella zona durante la quale l’aggressore aveva accusato la vittima di spacciare, per conto di qualcun altro, nel suo territorio.

La discussione era poi proseguita all’esterno dell’esercizio commerciale quando l’arrestato, durante la colluttazione, aveva inferto tre coltellate alla vittima, colpendola gravemente alla schiena, alla testa ed al volto, ferite per le quali il romeno veniva visitato presso l’Ospedale San Carlo di Milano e dimesso con prognosi di giorni 35.