Maestro sospeso cautelativamente dall’insegnamento. E’ indagato per violenza e percosse

Un maestro sospeso in vai cautelare per violenza in una scuola della Comasina. Il tribunale Gip del tribunale di Milano ha interdetto dall’insegnamento in via cautelare e per 4 mesi un maestro di 48 anni che insegna presso una scuola del quartiere Comasina. Il provvedimento stato consegnato all’uomo, questa mattina, dalla polizia di Stato. Il maestro è indagato per violenza e percosse aggravate e continuate.

Maestro sospeso per sospetta mano pesante

Il provvedimento di sospensione cautelativa è stato preso dopo le indagini che gli agenti del commissariato Comasina, comandato dal vicequestore Antonio D’Urso, hanno effettuato sin dallo scorso anno. Avevano ricevuto delle segnalazioni su dei strani disegni dei bambini, effettuati in classe. Il maestro infatti pare avere la mano pesante e la lingua tagliente.

Il vicequestore Antonio d’Urso

Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato, alla base dell’indagine ci sono i disegni dei bambini che raffiguravano il maestro, un mobile e a fianco un bambino. Il maestro avrebbe in più occasioni afferrato i bambini, alcuni dei quali affetti da disabilità, dal colletto o dal cappuccio della felpa per poi sbatterli contro l’armadio che si trova in classe.

Le scuole della Comasina. In una di queste insegnava il maestro sospeso

In altre occasioni il maestro sospeso avrebbe costretto i bambini a guardare costantemente la lavagna con il volto girato o, spostati sotto la lavagna, li avrebbe costretti a tener il collo teso e la testa indirizzata verso l’alto per copiare quanto riportato sulla lavagna stessa. In un caso è stato riferito che il maestro avrebbe anche costretto un bambino disabile a seguire la lezione in classe sedendo sopra un portaombrelli di ferro, dove lo aveva collocato sollevandolo di peso. L’uomo inoltre avrebbe rivolto ai bambini delle frasi ingiuriose chiamandoli con degli epiteti.

Durante le 18 audizioni protette, i bambini hanno confermato gli episodi. Racconti poi confermati anche dalle insegnanti di sostegno dei bambini disabili.

La scuola per i bambini dovrebbe essere così

La scuola per i bambini dovrebbe essere un luogo allegro dove si studia e si impara con gioia, invece da quanto riferito i comportamenti del maestro sospeso e la sua mancanza di sensibilità nei confronti dei sentimenti dei bambini avevano causato ai piccoli diversi disturbi comportamentali. Infatti, i piccoli non volevano più addormentarsi e non volevano andare a scuola negli orari di attività motoria per la paura che provavano.