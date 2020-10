L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Il poeta Chiastra si è inoltre classificato come finalista al concorso internazionale di poesia “Città di Varallo” con il componimento “Incantato dall’amore”.

Incantato dall’amore



Diviso in due da un fiume

è situato nel altopiano della valle,

fiero del suo centro storico

Che è ancor inespugnato

dalla scintilla moderna,

una lunga strada

contornata da alberi e negozi

che porta agli spiazzi principali,

ove sorge un’antica teatro

che esalta la storia di quel popolo.

In questo viale in un giorno di festa,

mentre a piedi facevo la passeggiata

assaporando il vivai del posto,

dall’amor ero stato fulminato,

forse anche, per la bellezza del luogo,

e complice un suggestivo tramonto

incrociandola, un battito al cupre,

ed ero rimasto senza parole,

sembrava una dea di un’altra era

apparsa improvvisamente dal nulla,

contornata da una luce strana,

forse data dai riflessi delle vetrine

che a quell’ora erano accese.

Un sorriso abbagliante,

da distrugger la bellezza delle piante,

ed io persi l’orientamento,

e mi trovai all’improvviso in paradiso,

allora mi son bloccato all’istante

per conoscerla dolcemente,

nel frattempo, lei era fuggita via

andando per la sua strada,

ed era sparita tra la folla

che in quel momento era compatta

nel passeggiar tranquillamente in quella via.

Son tornato molte altre volte

a Varallo, per incontrare

ancora quella ragazza meravigliosa,

ma è sparita nel nulla,

e non l’ho mai più rivista