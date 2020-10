Corso di Autodifesa per la donna. 4 lezioni dedicate alle donne per difendersi da scippi e aggressioni con la Guardia Nazionale

Vanzaghello. Parte il corso di autodifesa per la donna. A meno di 2 mesi dalla firma della convenzione con il comune di Vanzaghello, che ha portato in paese la Guardia Nazionale parte una delle prime iniziative. (Foto di repertorio. Corso della Guardia Nazionale di autodifesa per la donna a Como)

il corso di autodifesa per la donna è articolato in 4 lezioni gratuite dedicate alle donne, che permettono anche a chi non è un’atleta, e sa che non potrà esserlo, di imparare qualche nozione per avere delle chance nel difendersi quando capita di essere vittima di uno scippo, o di una aggressione sessuale, o anche semplicemente di uno scocciatore insistente. (foto di repertorio. Corso della Guardia Nazionale di autodifesa per la donna a Como)

Al corso di autodifesa ci si iscrive chiamando la Guardia Nazionale

Il corso sarà dalle 21 alle 23 del 20, 21, 27 e 28 ottobre nella sala della stazione della Guardia Nazionale di Vanzaghello, in via Carroccio 2, o di un’altra aula comunale. sarà determinata in base alle regole anti covid. I posti sono pochi, solo 12, si prenota chiamando il 3381900487 oppure inviando una email a ticino@guardianazionale.com

Durante il corso, che sarà effettuato da docenti di autodifesa della Guardia Nazionale, provenienti dalle forze armate o dalle forze dell’ordine saranno trattati diversi aspetti dell’autodifesa pensata per tutte le donne le donne. Come evitare borseggi, cosa fare in caso di tentato scippo, come chiamare aiuto in modo efficace, come accorgersi che qualcuno ha cattive intenzioni. Saranno mostrate anche alcune mosse per liberarsi efficientemente di scocciatori invadenti e suggerite alcune oggetti di uso comune che, in caso di aggressioni possono diventare mezzi per aumentare le proprie possibilità di difesa efficace.