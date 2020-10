Autonomia sospesa. Autonomisti del Nord si ritrovano a Milano

Riceviamo e pubblichiamo il testo del comunicato stampa di Rete 22ottobre a proposito del convegno “Autonomia sospesa” che si terrà il prossimo 17 ottobre alle 15.00 presso l’Auditorium “Baldoni” in via Quarenghi 21, al centro Commerciale Bonola. il convegno si terrà pochi giorni prima del terzo anniversario del referendum sull’autonomia della Lombardia che vide la maggioranza dei lombardi che andarono a votare esprimersi a favore della totale autonomia regionale, senza che questo risultato della volontà popolare avesse il benché minimo effetto sul governo centrale italiano.

Il primo forum autonomista

Locandina completa del convegno “Autonomia sospesa”

“Gli Autonomisti ed i Federalisti del Nord si ritrovano per la prima volta dopo molti anni a Milano il 17 Ottobre, in occasione del terzo anniversario del Referendum sulla Autonomia del 22 Ottobre 2017. Da allora tanti slogan ma nessun risultato. Gli esponenti più qualificati saranno presenti al 1° Forum Autonomista per dibattere, proporre idee e soluzioni alla questione settentrionale, oggi più che mai sentita a causa della profonda crisi economica ed delle inconcludenti e dannose proposte di questo e dei precedenti governi in tema di Autonomia. L’evento avrà luogo a Milano il 17 Ottobre con inizio alle 15.00 presso l’Auditorium “Baldoni” in via Quarenghi 21. La Stampa è invitata, preferibilmente confermando la presenza, a causa delle procedure anti – Covid 19 a rete22ottobre@gmail.com o al 3474447745.

I partecipanti

Al convegno parteciperanno: Luca Bona dell’ associazione Alpi, Lucio Chiovegato del partito dei Veneti, Angelo Roversi dell’Assemblea Nazionale Lombarda, il fondatore Lega nord Romagna Gianluca Pini, Simona Scuri dell’associazione Far Lombard, il presidente di Terre di Lombardia Gianni Fava, il segretario di grande nord Lombardia Davide Boni, il presidente di Pro Lombardia Indipendenza Alfredo Gatta, Mariangela Bogni di Nuova Costituente, il consigliere provinciale di Bolzano Alto Adige Autonomia Carlo Vettori, l’europarlamentare dell’SVP Herbert Dorfmann, la responsabile della Lombardia Irene Aderenti, il consigliere regionale del partito democratico Pietro Bussolati e Marco Gheller, dirigente di Alliance Valdotaine e consigliere comunale.