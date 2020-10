Addio Peppino Baglio ex sindaco storico di Vittuone

Se ne è andato a 92 anni nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 lo storico personaggio politico di Vittuone: Giuseppe Baglio. Ha indossato la fascia tricolore per ben 5 mandati: dal 1975 al 1988 con il Pc (Partito Comunista); dal 1989 al 1998 con il Pds e poi vicino al Ds.

Pubblicità

Uomo di sinistra è sempre stato apprezzato e votato più che altro per la persona che era: del fare, del fare bene, del fare tenendo la parola. Era quindi lontano da una visione troppo demagogica della politica.

Pubblicità

La fondazione

Giuseppe Baglio è stata creata dal circolo cittadino del Partito democratico e dallo stesso Baglio. L’obiettivo della Fondazione è da sempre stato quello di sensibilizzare le coscienze sulle vere finalità della politica, che tiene unita la polis e genera nuovi valori. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è costituito da Eleonora Montani (presidente), Enrico Bodini, Maria Teresa Terreni, Ezio Cucinato e Marco Invernizzi.

Si è occupata di cultura, di arte, di storia è informazione sempre seguendo il filo rosso della politica intesa come partecipazione.

Una vita nell’Anpi

Pubblicità

“Peppino era il socio più anziano dell’associazione di Vittuone – ricorda Vincenzo Capuozzo, presidente dell’Anpi di Vittuone – Pur non avendo mai avuto cariche particolari al suo interno, ha speso la vita di sindaco nel promuovere le manifestazioni e le giornate istituzionali. Del resto ha istituzionalizzato la sua coscienza antifascista grazie anche alla sua carica di primo cittadino. Il suo impegno non è mai mancato anche quando la fascia tricolore non la indossava più e anche quando non era più tanto giovane”.

Firmava come sindaco e come Anpi i manifesti del 25 aprile, non mancava di compiere e promuovere i viaggi della memoria come quello a Lezzeno per rendere omaggio ai due partigiani di Vittuone trucidati in questa località: Elisa Restelli e Giampiero Pozzi.

Pubblicità

Non era sposato,Non aveva figli, ricorda la cugina, ma il suo insegnamento è stato trasmesso a tante generazioni grazie al suo esempio di vita.