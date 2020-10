Evento violento non lontano dalla stazione ferroviaria di Magenta

L’Azienda Regionale di emergenza urgenza ha inviato in via Galileo Galilei un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta per quella che ha catalogato come aggressione.

Pubblicità

La chiamata al 118 è scattata alle 6.37 del mattino di domenica 11 ottobre 2020 in una strada che si trova non lontano dalla ex Naj Oleari, nei pressi dello stradone che costeggia il retro della stazione ferroviaria.

Pubblicità

Ad essere soccorsa una giovane donna di 32 anni. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.