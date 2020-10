“Le Matite colorate” portano i paesaggi del nostro territorio in villa Ferrario. A Corbetta

Farfalle variopinte appese agli alberi, dai quali spuntano a sorpresa anche delle…lucertole! Paesaggi sconfinati che mostrano i luoghi più belli della Valle del Ticino. La nostra bella Corbetta fotografata da Roberto Oldani, presidente dell’associazione, e Davide Prina.

Tutto in una mostra dal titolo “Paesaggi” pensata da un po’ di tempo da “Le Matite colorate” e realizzata in villa Ferrario. Una location scelta non a caso e non solo perché al parco è più facile rispettare le regole imposte dal Covid-19, ma anche perché è luogo di frequentazione per bambini, famiglie, anziani. Chi meglio dei bambini possono essere i destinatari di tanto splendore, raccontato magari da chi non è più giovanissimo?

Passeggiando in villa Ferrario si ammireranno le foto

“La mostra nasce dalla volontà di raccontare il nostro territorio e il suo paesaggio – premette il vice presidente dell’associazione Andrea Balzarotti – Il paesaggio diventa veicolo visivo per trasmettere le nostre tradizioni. Del resto viviamo in una grande città che per fortuna gode anche di grandi spazi verdi come quello di villa Ferrario dove trova sede la mostra. Abbiamo mostrato non solo foto di Corbetta, realizzate dai nostri fotografi d’eccezione, ma di tutta la Valle del Ticino così da ricordare o far scoprire bellezze vicine che non sempre sono conosciute”.

La mostra verrà inaugurata alle 10 di sabato 10 ottobre 2020 e resterà allestita il sabato e la domenica (orari apertura parco) per due settimane consecutive. Si compone di 50 fotografie e di altre “animazioni fotografiche” sparse sugli alberi e sul percorso verde del parco.

Quale occasione migliore dunque per visitarla e unire al contempo il relax di una passeggiata nel parco, magari con i nostri bambini?