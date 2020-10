Il Cinghiale va in città e cade nel Naviglio. Salvato dai Vigili del fuoco

Milano. Stanotte è stato avvistato un cinghiale caduto del Naviglio. È stato recuperato all’altezza di via Ascanio Sforza 57 a Milano. I vigili del fuoco, con la collaborazione di un veterinario, che è riuscito a sedare l’animale senza farlo annegare, lo hanno estratto dalle acque questa mattina.

Salvare un cinghiale non è facile

È stata una operazione non semplice che ha impegnato il nucleo Alpino fluviale per molte ore. Si sa, infatti, che cinghiali sono animali poco collaborativi, specialmente in situazioni in cui si trovano in pericolo. Alla fine però è stato salvato, lo hanno caricato sul camioncino della polizia locale di Milano e nelle mani che lo stato portato in un ambiente che sicuramente è più idoneo il suo modo di vivere delle strade e dei canali della città di Milano.

Il racconto…

Momenti del savataggio del cinghiale

salvato dalle acque

con il veterinario

una carezza, anch il cinghiale ha dei sentimenti

il trasporto

… dorme

dorme profondamente

I vigili del fuoco

… verso casa