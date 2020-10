Ubriachi abbattono i cartelli stradali nella notte

Ossona. Questa mattina brutta sorpresa per i cittadini di Ossona che abitano in via Roma. Durante la scorsa notte qualcuno, probabilmente degli ubriachi hanno colpito con le auto i cartelli stradali lungo la pista ciclabile di via Roma e quelli all’incrocio con via Nino Bixio. Ad Areu non risultano incidenti stradali con feriti a Ossona.

Solo ubriaco alla guida poteva centrare in quel modo più di un cartello stradale. Ad areu, il servizio ceh si occupa di inviare le ambulanze per i soccorsi, non risultano incidenti avvenuti a Ossona questa notte quindi si può solo pensare che chi ha causato il danno abbia preferito non andare in ospedale e non chiamare nessuno a rilevare l’incidente. Questo succede in genere quando chi guida non è nelle condizioni fisiche di potersi mettere alla guida e se scoperto perde il diritto ad avere la patente.

Inoltre i cartelli stradali dell’incrocio Fra via Roma e via Nino Bixio sono stati divelti in ambedue le direzioni di marcia. Questo può essere successo solo se chi guidava, dopo aver abbattuto i primi cartelli, è tornato indietro per abbattere anche quelli rimasti in piedi.

Il danno causato è ingente, come si può notare dalle foto scattate questa mattina. Non si sa chi ringraziare dato che nessuno si è fatto avanti per assumersi da sua colpa. Quindi danni li pagheranno i cittadini di Ossona attraverso le tasse, a meno che qualcuno non abbia visto chi è stato e avvisi la polizia locale. raccontare ciò che si è visto o sentito è una dovere di impegno e educazione civica. I danni alle auto che hanno compiuto questo disastro devono comunque essere notevoli e riconoscibili ed è per il bene di tutti che è una persona che guidada ubriaco o da drogato sia messa in condizione di non farlo più.